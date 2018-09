Crepes alla nutella

Crepes alla nutella

Emblema della cucina francese, le crepes sono una ricetta davvero molto gustosa, graditissime sia dai bambini che dagli adulti e vengono farcite di ripieni sia dolci che salati.

La ricetta base per l’impasto richiede il latte, le uova, il burro, la farina ed un pizzico di sale; se si vogliono fare dolci ovviamente va aggiunto lo zucchero.

Le crepes alla Nutella, facili e veloci da preparare sono ideali per merenda, ma buone anche per la prima colazione, soprattutto quando vogliamo fare un bel carico di energia per affrontare al meglio la nostra giornata.

Ingredienti per 4 persone:

100 gr di zucchero

200 gr di farina

300 ml di latte

3 uova

50 gr di burro

200 gr di Nutella

10 gr di zucchero a velo

Procedimento:

Rompiamo le uova, le mettiamo in una terrina, aggiungiamo un pizzico di sale e le sbattiamo con una frusta.

Uniamo alle uova la farina e mescoliamo fino ad ottenere un composto ben amalgamato.

Aggiungiamo il latte a filo e continuiamo a mescolare fino ad ottenere una pastella liscia ed omogenea.

Uniamo infine il burro che avremo precedentemente fuso nel forno al microonde oppure in un pentolino sul fuoco e mescoliamolo con la pastella.

Copriamo la terrina con della pellicola e disponiamo la terrina a riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Passato il tempo mescoliamo la pastella e la filtriamo con un colino.

Scaldiamo quindi una padella dai bordi piuttosto bassi, meglio ancora su una crepiera, e dopo avere unto la superficie con poco burro versiamo un mestolino di pastella ed incliniamo la padella in modo da far stendere l'impasto su tutta la superficie, quindi cuociamo a fuoco moderato ogni crepe un minuto per lato; quando i bordi prenderanno colore e si staccheranno dalle pareti della padella la giriamo aiutandoci con una spatola al silicone.

Adagiamo la crepe su un vassoio e ancora calda farciamola con una spatola e per metà della sua superficie con la Nutella ( per renderla più fluida, più morbida e spalmabile la abbiamo precedentemente scaldata a bagnomaria) e chiudiamola a metà sovrapponendola su se stessa, e poi ancora a metà in modo da conferirle una forma a ventaglio.

Procediamo in altrettanto modo realizzando altre crepes ed infine spolveriamole con zucchero a velo decorandole con granella di nocciole e cioccolato fuso.

