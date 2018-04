Fagioli

Fagioli in salsa verde

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2018 - 13:25:57 Letto 4717 volte

DOSI PER QUATTRO PERSONE:

350 G DI FAGIOLI SECCHI O 400 G SE FRESCHI;

SALSA VERDE, SALE, PEPE, ACETO



PREPARAZIONE:

Se usate i fagioli secchi, borlotti o bianchi di Spagna, ricordate di metterli in acqua almeno 8 ore prima di cuocerli. Se usate invece fagioli secchi dovete pesare 400 g di fagioli sgranati. Parliamo di fagioli freschi o, se secchi, già ammorbiditi in acqua fresca.

Metteteli in una pentola, copriteli di acqua fredda e poneteli sul fuoco; devono bollire almeno 2 ore. Il sale va aggiunto dopo circa un’ora di cottura. Terminata la cottura scolateli e metteteli in un’insalatiera, condite con olio di oliva e con un po’ di pepe e aceto.

Aggiungete la salsa verde. È un piatto che può essere servito come antipasto o come contorno, tenendo ben presente che è ricco di calorie, pertanto dovrà essere preceduto o seguito da cibi leggeri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!