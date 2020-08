Gelo di anguria

Gelo di anguria: la ricetta del dolce tipico siciliano

Pubblicata il: 16/08/2020

Il gelo di anguria è un dolce al cucchiaio fresco, delicato e leggero, tipico della cultura culinaria siciliana e consumato in particolare durante il ferragosto. Inventato durante la dominazione araba in Sicilia o sul finire del Basso Medioevo da parte della popolazione arbëreshë albanese che si insediò nell’entroterra palermitano. Nel capoluogo siciliano il gelo di anguria riveste in particolar modo il ruolo di dolce tradizionale del Festino di Santa Rosalia, patrona della città, e delle tavolate di Ferragosto.

Vediamo allora come preparare questo dolce leggero ma buonissimo.

Ingredienti

Un litro di succo di anguria

100-200 g di zucchero (in base alla dolcezza naturale del succo)

90 g di amido per dolci

Cannella in polvere q.b.

Pistacchi tritati q.b.

8 fiori di gelsomino

Gocce di cioccolato

Procedimento

Passare l'anguria fino a estrarne un litro di succo. Filtrare il succo per eliminare i semi e versarlo poco per volta in una pentola, mescolandolo all'amido setacciato.

Unire al composto lo zucchero e i fiori di gelsomino, porre la pentola sul fornello a fiamma moderata e mescolare con cura fino a quando il gelo di anguria non si sarà fatto vischioso a sufficienza e avrà assunto un colorito intenso (10-20 minuti).

Trascorso questo tempo, rimuovere i fiori di gelsomino, togliere il gelo dal fuoco e metterlo a raffreddare in un altro recipiente. Quando sarà diventato sufficientemente tiepido, unirvi la zuccata a dadini e le gocce di cioccolato e versare il tutto in alcune coppette o stampini. Fare raffreddare il gelo di anguria in frigorifero per il tempo necessario affinché assuma più o meno la consistenza di un budino e, infine, guarnire con una spolverata di cannella, qualche altra goccia di cioccolato e la granella di pistacchio prima di servire.

Moltissime sono le diversità nella preparazione del composto che, a secondo della zona o delle tradizioni familiari, possono contemplare l'aggiunta di vari ingredienti, tra i quali chiodi di garofano, cannella, fiori di gelsomino e la granella di cioccolato amaro, quest'ultima per imitare la presenza dei semi d'anguria.

