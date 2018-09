ricette

Girasoli con funghi zucchine e granella di noci

Piatto veloce, vegano, gustoso, facile da preparare.

Questi gli ingredienti per 4 persone:

350 gr di pasta

1 confezione di funghi champignon già affettati

1 zucchina verde

1 cipolla piccola

50 dl di vino bianco

100 gr di noci sgusciate e tritate

2 cucchiai di olio E.V.O

sale q.b.

pepe q.b.

Procediamo:

Tritiamo finemente la cipolla e la facciamo imbiondire in padella con olio E:V:O; aggiungiamo le zucchine ed i funghi precedentemente lavati e tagliati a pezzetti e li facciamo saltare in padella per due minuti, sfumiamoli quindi con il vino bianco e li lasciamo cuocere sino a doratura.

Dopo aver cotto i girasoli, scoliamoli al dente mettendo da parte un po’ di acqua di cottura e versiamoli nella padella facendoli saltare con le zucchine ed i funghi ed aggiungendo l’acqua di cottura precedentemente messa da parte al fine di formare una deliziosa cremina.

Impiattiamo ed aggiungiamo una spolverata di pepe nero ed una di noci e…

Bon appètit

