I benefici della cioccolata calda

Tutti amano una tazza di cioccolata fumante, soprattutto durante le fredde giornate invernali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2018 - 19:26:12 Letto 358 volte

Tutti amano una tazza di cioccolata fumante, soprattutto durante le fredde giornate invernali. Ma non tutti sanno che la cioccolata in tazza fosse già conosciuta ben 2000 anni fa dalle popolazioni Maya, le quali facevano un miscuglio di fave di cacao, peperoncino, farina di mais e acqua e la servivano rigorosamente fredda. Nel 1400 d.C. gli Aztechi utilizzavano questa bevanda, leggermente più amara, a fini terapeutici. Arrivò in Europa solo dopo la scoperta del Nuovo Continente ma ebbe un immediato successo grazie alla sua unione con lo zucchero che la rese decisamente irresistibile.

Nei supermercati possiamo trovare infinite varietà di preparati, solitamente in buste sigillate, pronti per essere aggiunti al latte, già zuccherati e quasi istantanei. Ma cosa dovete guardare nel momento di scegliere il cacao per la vostra cioccolata? Innanzitutto è bene leggere tutti gli ingredienti e la scelta migliore sarà quella che avrà la maggior percentuale di cacao, alla quale corrisponde solitamente una polvere di cacao più grezza, quindi meno elaborata dalle mani dell’uomo e più naturale. Dal punto di vista nutrizionale, e anche qualitativo, una cioccolata in tazza preparata con del buon cacao di qualità, apporterà maggiori benefici al nostro organismo, come importanti antiossidanti ed altre molecole. Un altro parametro di riferimento è il colore: un colore più scuro corrisponde ad un tipo di cacao più fondente (non integrato con latte e zucchero), quindi più salutare e benefico.

Per quanto riguarda i benefici, il cioccolato fondate è chiaramente più naturale e meno elaborato di quello al latte. I suoi benefici riguardano soprattutto il cuore, il cervello e la salute delle arterie e dei vasi sanguigni. Se assunto regolarmente rappresenta un ottimo alleato contro la demenza senile, in quanto aumenta le capacità mnemoniche e limita i danni che provocherebbe l’avanzare dell’età. Qual è la quantità giusta da assumere per beneficiare delle sue proprietà? Una tazza al giorno di cioccolato fondente (di buona qualità) è l’ideale per assimilare tutte le sue componenti che apportano benefici al nostro corpo.

Chi ama i sapori speziati e intensi piuttosto che quelli classici, sarà felice di sapere che la cioccolata in tazza si presta perfettamente ad essere aromatizzata. In particolare è ottima se unita a spezie come la cannella, lo zenzero, i chiodi di garofano, o perché no, per i più temerari anche un pizzico di peperoncino. Altra cosa che dovete considerare è il contenuto di carboidrati ed in particolare di zuccheri semplici, soprattutto se avete a che fare con qualche patologia come il diabete o l’intolleranza al glucosio. Più la vostra cioccolata è amara, minore sarà il numero di zuccheri in essa contenuti e quindi risulterà molto più salutare. Per poter beneficiare di tutte le sue componenti è consigliato limitare il più possibile l’uso dello zucchero, e se proprio non riuscite a sopportare il gusto amaro del cacao è sempre meglio utilizzare dolcificanti naturali come il miele. Ricordiamo che è molto facile superare la dose giornaliera raccomandata di zuccheri semplici, anche senza cioccolata, perciò è bene prestare qualche attenzione in più alla propria dieta.

Ecco allora 6 motivi per bere la cioccolata calda:

1. Aumenta la potenza del cervello: il cioccolato caldo è ricco di flavonoidi che aumentano il flusso di sangue e ossigeno al cervello, aiutando la memoria.

2. Ricca di antiossidanti: la concentrazione di antiossidanti presenti nella cioccolata calda è quasi due volte superiore a quella del vino rosso, da due a tre volte superiore a quella del tè verde e da quattro a cinque volte superiore a quella del tè nero.

3. Fa bene alla salute delle arterie ed alla circolazione: i flavonoidi presenti nel cioccolato riducono il rischio cardiaco ed abbassando la pressione del sangue.

4. Può aiutare a perdere peso: se fatta correttamente e con ingredienti di buona qualità, la cioccolata calda è una bevanda allo stesso tempo deliziosa e con poche calorie. Grazie al suo gusto irresistibile previene la fame di dolci e zuccheri.

5. Evita la formazione di coaguli del sangue.

6. E’ l’ingrediente segreto per la felicità: la cioccolata calda stimola il rilascio di endorfine, le quali aiutano a migliorare l’umore e ad alleviare stress, ansia e depressione.

La ricetta

Ingredienti per 8 tazze

80 gr di cacao amaro in polvere

50 gr di cioccolato fondente

20 gr di fecola di patate

15 gr di amido di mais

160 gr di zucchero a velo (facoltativo)

2 bacelli di vaniglia

Preparazione: Per prima cosa dovrete tagliare i baccelli di vaniglia nel senso della lunghezza a metà, estrarre la polpa grattando con la punta di un coltello e unirli al cacao precedentemente setacciato. Setacciate anche la fecola, l’amido di mais e lo zucchero a velo, raccogliendo tutto nella ciotola del cacao (usatene una capiente). Per quanto riguarda il cioccolato fondente potete grattugiarlo semplicemente ed unirlo al resto. Conservate la polvere ottenuta in un luogo fresco e asciutto in un vaso di vetro con chiusura ermetica.

