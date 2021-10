verdure

I principi nutritivi delle verdure e le loro stagioni

Per sapere, mese dopo mese, quali prodotti acquistare al mercato, ecco dunque il "calendario delle verdure di stagione".

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/10/2021 - 13:03:54 Letto 5703 volte

Le verdure hanno un'origine eterogenea: foglie (insalate, bietole, coste, finocchi, spinaci), o radici (carote, rape, ravanelli), ma anche frutti (peperoni, melanzane, pomodori), o fiori (cavoli, carciofi, broccoli). La loro importanza nell'alimentazione dipende dai principi nutritivi che le contraddistinguono: la ricchezza in vitamine, sali minerali e soprattutto acqua (ben il 90-95% del peso). Sono questi elementi che aiutano a mantenere l'equilibrio di liquidi dell'organismo e a regolare la pressione. Ricco è il contenuto di fibre, che aiutano la digestione e il corretto funzionamento dell'intestino, mentre basso è il loro apporto calorico. Inoltre, molte verdure hanno specifiche proprietà benefiche per l'organismo.

Ogni giorno è bene consumare almeno due porzioni di verdura cotta o cruda, una per ciascuno dei pasti principali. Attenzione alla cottura, che dovrebbe essere sempre breve per mantenere intatte le caratteristiche nutrizionali ed il sapore degli ortaggi. Inoltre, per chi ha problemi di peso, ma il consiglio vale per chiunque, aprire i pasti con insalate miste consente di preparare adeguatamente l'ambiente digestivo e attenuare l'appetito.

Per garantire al nostro organismo un apporto ottimale di tutte le sostanze vitali contenute in questi cibi, è importante che la verdura consumata sia fresca e di stagione. Molto spesso alcuni prodotti presenti sulle nostre tavole sono "primizie", in genere più costose o meno genuine, con additivi o conservanti che possono avere effetti nocivi o creare intolleranze.

Per sapere, mese dopo mese, quali prodotti acquistare al mercato, ecco dunque il "calendario delle verdure di stagione".



AGLIO - Aprile - Maggio - Giugno

AGRETTI - Maggio

ASPARAGI - Aprile - Maggio

BARBABIETOLE - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre

BIETOLE - Maggio - Giugno

BROCCOLI - Ottobre - Novembre - Dicembre- Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio

CARCIOFI - Marzo - Aprile - Maggio

CARDI - Dicembre- Gennaio - Febbraio

CAVOLFIORI - Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile

CAVOLI - Settembre - Ottobre - Novembre - Marzo - Aprile - Maggio

CAVOLI CAPPUCCIO - Dicembre- Gennaio - Febbraio

CAV. DI BRUXELLES - Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo

CETRIOLI - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre

CICORIA - Ottobre - Novembre - Dicembre- Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile

CIPOLLOTTI - Maggio

ERBETTE - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo

FAGIOLI - Luglio - Agosto - Settembre

FAGIOLINI - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre

FAVE - Aprile - Maggio - Giugno

FINOCCHI - Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo

FUNGHI - Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio

INDIVIA - Maggio

LATTUGA CAPPUCCIO - Settembre - Ottobre - Novembre - Marzo - Aprile - Maggio

LATTUGA RICCIA - Settembre - Ottobre - Novembre - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno

MELANZANE - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre

PATATE - Settembre - Ottobre - Novembre

PATATE DOLCI - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre

PEPERONI - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre

PISELLI - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio

POMODORI - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre

PORRI - Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio

RAFANO - Marzo - Aprile - Maggio

RAPE - Aprile - Maggio

RAVANELLI - Maggio - Giugno

RUCOLA - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre

SCALOGNI - Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio

SEDANO RAPA - Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile

SPINACI - Aprile - Maggio

TACCOLE - Maggio

TARASSACO Marzo- Aprile

TARTUFI - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio

VERZE - Dicembre - Gennaio - Febbraio

ZUCCHE - Ottobre - Novembre - Febbraio

ZUCCHINE - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!