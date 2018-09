Depurare l'organismo

La cura autunnale: è ora di depurare con frutta e verdura

Depurarsi per affrontare la nuova stagione è considerato il modo migliore per affrontare la nuova stagione con un organismo ritemprato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2018 - 12:55:09 Letto 356 volte

Nel passaggio da una stagione tutto l'organismo risente dei cambiamenti climatici e delle nuove abitudini che subentrano. L'autunno appena arrivato porta con sé giornate più corte, l'esigenza di coprirsi di più e l'addio definitivo a ferie e vacanze. Si riprende il ritmo consueto e gli equilibri biologici potrebbero alterarsi causando stress e accumulo di tensione.



Depurarsi per affrontare la nuova stagione è considerato il modo migliore per affrontare la nuova stagione con un organismo ritemprato. In questo periodo è bene fare attenzione alla dieta ma non privarsi di alimenti che diano energia, sali minerali e tutte le vitamine necessarie per affrontare la stagione a pieno ritmo.



Mai saltare i pasti, è l'errore da evitare, quello generalmente il più diffuso. Si tende, infatti, a digiunare per smaltire gli eventuali chili accumulati durante le vacanze, oppure per la fretta tipica della giornata lavorativa.



Il programma ideale prevede una corretta alimentazione, associata a un'attività fisica di almeno tre volte a settimana. Prima regola, mangiare sempre con moderazione. É importante fare una colazione abbondante a base di frutta, yogurt e cereali, consumare giuste porzioni di pasta e pane, preferibilmente nella prima parte della giornata, in quanto forniscono carboidrati complessi ad assorbimento lento. È consigliato, altresì, il consumo di frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine, e per quanto riguarda la carne o il pesce utilizzare una forma di cottura semplice, come la griglia o il vapore; condire sempre con poco olio extravergine di oliva, possibilmente a crudo. Al bando invece i cibi elaborati, i condimenti pesanti, il fumo e l'alcool.



Largo anche agli ortaggi di stagione: i peperoni ad esempio sono ricchissimi di vitamina C, ma anche di vitamina A, di calcio e fosforo. Le zucchine verdi, i loro fiori in particolare, sono ricchissime di vitamina A, indispensabile per la salute degli occhi e della pelle, e per la sua azione antiossidante. Anche l'insalata conferisce volume e potere saziante con un apporto calorico estremamente limitato e assicura anche un certo contributo di vitamine, calcio, fosforo e potassio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!