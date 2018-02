cucina

╚ la pasta al forno, simbolo del pranzo della domenica, la ricetta preferita dagli italiani under 35...

È la pasta al forno, simbolo del pranzo della domenica, la ricetta preferita dagli italiani under 35, davanti a mostri sacri come carbonara, spaghetti con le vongole e pasta al pomodoro. Piace soprattutto alle donne e a chi abita nel Sud. A dirlo è una ricerca Doxa per Aidepi che pubblica una guida con i trucchi ed errori da evitare per preparare lasagne, cannelloni e timballi.

Nata come piatto di recupero, la pasta al forno può ridurre i 145 kg di cibo che ogni italiano spreca in un anno, costituendo un'ottima teglia “svuota-frigo” condita con avanzi e alimenti prossimi alla scadenza, come formaggi, salumi e verdure già cotte. Le lasagne, in realtà, sono la versione più antica e popolare di un vasto mondo che comprende cannelloni, vincisgrassi, timpani e timballi, da cui sono derivati anche i ravioli e le altre paste ripiene. Quanto ai natali, Bologna al Nord e Napoli al Sud da sempre si contendono l'ortodossia della pasta a strati, ognuna con una diversa interpretazione della ricetta. E se tanti chef si sono misurati con declinazioni gourmet della pasta al forno, da Alfonso Iaccarino a Massimo Bottura, l'astronauta italiano Luca Parmitano ha provato in orbita la Space-Lasagna, ricetta realizzata da Davide Scabin, disidratata e termostabilizzata, più leggera di quella tradizionale.

Nella guida di Aidepi non potevano mancare poi i consigli per lavorarla al meglio, con gli errori da non fare mia. Per evitare che si secchi mai coprirla con carta stagnola ma solo con pirofile in vetro o ceramica; utilizzare condimenti non troppo acquosi e ungere bene fondo e bordi del recipiente; sapere che la pasta secca rende di più e assorbe meno sugo di quella fresca e che la lasagna deve cuocere a una temperatura più bassa dei cannelloni.

