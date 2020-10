La Sciavata piatto tipico di Camporeale

sciavata

Pubblicata il: 13/10/2020

La 'Sciavata' è un piatto tipico di Camporeale. Trattasi di un alimento che è una via di mezzo tra la pizza e lo sfincione. Per preparare l'ottima sciavata, gustata al Camporeale day, questo ottobre, occorrono in realtà elementi semplici. E' infatti considerato un piatto povero, preparato anticamente dalle donne in attesa dal ritorno dei campi dei mariti, dei padri o fratelli. E' condita con cipolla, mollica, cacio cavallo e acciughe.

Ingredienti per la preparazione della sciavata



Per l'impasto per 4/5 pagnotte: 500 gr farina di grano duro,

500 gr farina di grano tenero,

20 gr lievito di birra,

20 gr sale, acqua q.b.

Ingredienti per il ripieno:

Sarde salate,

Pomodoro pelato,

Caciocavallo stagionato grattugiato o pecorino stagionato grattugiato,

Cipolla,

Mollica secca,

Origano,

Olio extravergine di oliva

Unire i due tipi di farina e disporli a fontana, aggiungere il sale e il lievito precedentemente sciolto nell’acqua. Cominciare ad impastare e aggiungere l’acqua poco per volta fino ad ottenere un impasto omogeneo e morbido. Lasciar lievitare l’impasto per circa due ore. In seguito, separarlo in pagnotte e disporre le stesse su un piano spolverizzato di farina per non farle attaccare. Attendete circa un'ora affinchè le pagnotte lievitino per la seconda volta. Spolverizzare il piano di lavoro con della farina, disporre le pagnotte e spianarle

Condire la sciavata con le acciughe a pezzettini, il pomodoro pelato a pezzi (non passato), il formaggio, la cipolla tagliata a julienne, la mollica e per finire un filo d’olio.

Mettere la sciavata in forno a legna alla temperatura di circa 280 °C per circa cinque minuti.

