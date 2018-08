Limoni

Limoni, agrumi d’estate

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2018 - 22:00:39 Letto 3329 volte

Bellezza solare, profumo che cattura: lasciamoci sedurre dal frutto più dissetante della terra mediterranea. Ma veniamo al… succo!

E’ in estate che il limone ci regala una delle sue varietà più pregiate, quella dei "verdelli", piccoli frutti dalla buccia verdina, compatta e aderente alla polpa. Anche se meno succosi dei fratelli "gialli", i verdelli sono saporitissimi, molto profumati e adatti ad aromatizzare i piatti di pesce di mare e le carni bianche. Non confondiamoli con il "lime", frutto simile ma ancora più piccolo e verde, con polpa dolce e scorza amarognola, perfetto nei drinks a base di rum. Ma è tempo di raccolta anche per un altro limone italiano di fama mondiale, il "Limone di Sorrento" a marchio europeo Igp di tipicità. Di grossa pezzatura, giallo intenso e profumatissimo, viene coltivato in tutta la Penisola Sorrentina e nell'isola di Capri con l'antica tecnica delle "pagliarelle", stuoie di paglia sorrette da pali di castagno che riparano gli alberi dal freddo e dal vento e che ritardando la maturazione, permettono ai frutti di raggiungere quel mix di aroma, acidità e dolcezza che li rendi così tipici e inconfondibili. Il limone non è solo buono: è ricco di vitamina C, è utile nel diabete, ha proprietà antisettiche, battericide, fluidificanti del sangue, toniche del sistema nervoso, mineralizzanti. La scorza mangiata cruda (scegliamola bio!) contiene preziosi antiossidanti dal testato effetto anti-age. Inoltre è tonica, favorisce l'attività dello stomaco, elimina i gas intestinali. L'olio essenziale contenuto nella scorza ha proprietà antisettiche e balsamiche (utile nelle infezioni delle vie respiratorie) ed è molto efficace come battericida, antibiotico e fungicida. I flavonoidi, di cui la scorza è particolarmente ricca, stimolano la funzionalità dei vasi sanguigni.

Fonte: Paola Magni

