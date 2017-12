men¨ di natale

Men¨ di Natale: idee per il pranzo

Il pranzo di Natale Ŕ uno dei momenti pi¨ attesi delle feste.

22/12/2017

Il pranzo di Natale è uno dei momenti più attesi delle feste. E se il tradizionale cenone è il momento dell'attesa, della sorpresa e del mistero, il pranzo del 25 dicembre è dedicato alla famiglia, alla convivialità, al buon cibo e agli affetti.

Ogni regione italiana, ogni città, ha le proprie consuetudini. La tradizione vuole che il pranzo sia principalmente di carne in contrapposizione alla cena della Vigilia che è invece "di magro". Quello su cui tutti sono d'accordo è che il pranzo di Natale deve essere ricchissimo: antipasti in quantità, cappelletti, ravioli o agnolotti come primo.

Vediamo alcune idee su cosa preparare per questo importante pranzo.

Lasagne zucca e salsiccia

Ingredienti

1 kg Zucca (senza buccia)

500 g Lasagne

500 g Besciamella

200 g Salsiccia

100 g Parmigiano Reggiano

1 spicchio Aglio

1 rametto Rosmarino

q.b. Olio Extravergine D’oliva

q.b. Sale

per la besciamella:

400 ml Latte

40 g Farina

40 g Burro

q.b. Sale

Preparazione

Per la besciamella:

Mettete il burro in un pentolino sul fuoco, quando sarà sciolto aggiungete la farina e mescolate energicamente affinché non si formino grumi. Cuocete per 2 minuti finchè non inizierà a dorare poi versate tutto il latte freddo continuando a mescolare. Abbassate il fuoco e fate cuocere ancora per 10 minuti circa continuando a mescolare. Salate leggermente e fatela raffreddare coperta da pellicola trasparente.

Per la zucca:

Tagliate la polpa di zucca senza la buccia a quadretti. Mettete due o tre cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella con l’aglio tagliato a metà, fate insaporire poi unite la zucca a cubetti, il rametto di rosmarino, un pizzico di sale e cuocete per 15 minuti a fuoco medio alto.

Per la salsiccia:

Togliete la salsiccia dal budello e sgranatela con le mani. Mettete nella stessa padella dove avete cotto la zucca la salsiccia sgranata e fatela cuocere per 5 minuti a fuoco alto.

Le lasagne:

Potete utilizzare sia lasagne fresche che lasagne secche che non richiedono la cottura prima. Se utilizzerete quelle fresche: Fate bollire abbondante acqua leggermente salata, aggiungete un cucchiaio di olio (farà sì che le lasagne non si attacchino mentre cuociono) e fate cuocere le lasagne per due minuti. Scolatele su un canovaccio pulito. Per le lasagne secche: disponete le lasagne direttamente nella teglia senza cuocerle prima ma fate una besciamella più liquida altrimenti diventeranno secche in cottura. Prendete una teglia e fate uno strato leggero di besciamella sul fondo. Mettete uno strato di lasagne cotte (o secche) e scolate, poi uno strato di zucca a cubetti e la salsiccia. Mettete la besciamella e un pochino di parmigiano e continuate ad alternare gli ingredienti fino a che li esaurirete. Terminate con uno strato di lasagne, abbondante besciamella, il poco rimasto di zucca e salsiccia e abbondante parmigiano grattugiato. Cuocete in forno ben caldo a 200° per 25 minuti circa. Sfornate le lasagne zucca e salsiccia e attendete qualche minuto prima di tagliarle.

Gnocchi gratinati al forno

Ingredienti

750 gr gnocchi di patate

500 ml passata di pomodoro

200 gr scamorza dolce

parmigiano grattugiato

burro

1 cipolla

olio extravergine di oliva

la punta di 1 cucchiaino di zucchero

sale

Procedimento

Fate scaldare un po’ di olio in una pentola e mettete a soffriggere la cipolla tagliata finemente. Unite la passata di pomodoro e un bicchiere di acqua, il sale e la punta di un cucchiaino di zucchero e fate cuocere per 5/10 minuti. Fate bollire l’acqua per gli gnocchi, salatele e buttate gli gnocchi a cuocere fino a che verranno a galla, scolateli e metteteli direttamente nella pentola con il sugo. Mescolate bene e unite anche la scamorza tagliata a cubetti piccoli. Versate gli gnocchi in un tegame e spolverizzate con abbondante parmigiano grattugiato e qualche fiocchetto di burro. Cuocete in forno preriscaldato a 200° per 15/20 minuti circa fino a che si sarà formata una crosticina sopra dorata.

Il filetto arrosto

Ingredienti

q.b. pepe

q.b. sale

1 bicchiere vino bianco

1 chilogrammo manzo filetto

20 grammi burro

2 cucchiai olio extravergine d'oliva

1 rametto rosmarino

Preparazione

La preparazione della ricetta del filetto arrosto è molto semplice e prevede pochi passaggi. Per iniziare, lega il filetto di manzo con uno spago da cucina e inserisci qualche rametto di rosmarino per insaporirlo. Poi fai rosolare il tuo pezzo di carne all’interno di una casseruola, nella quale avrai aggiunto 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva e il burro a fiocchetti. Quando il filetto si sarà rosolato un po’, bagna il tutto con un bicchiere di vino bianco e poi aggiungi sale e pepe a tuo piacere. Metti in forno per 30 minuti a 200°. Al termine della cottura, servi il tuo filetto arrosto insaporendolo con il fondo di cottura. Come contorno puoi preparare dei piselli al burro.

Cappone ripieno alle erbe e spumante

Ingredienti

1 cappone disossato (senza cosce e ali)

1 limone

1 foglia alloro

q.b. brodo

1 bicchiere spumante

q.b. rosmarino

q.b. timo

q.b. prezzemolo tritato

30 grammi burro

q.b. olio extravergine d'oliva

q.b. sale

q.b. pepe

250 grammi petto di tacchino

100 grammi salsiccia

50 grammi mortadella

1 albume

2 cucchiai parmigiano grattugiato

1 scalogno

3/4 noci

1 cucchiaio pinoli

q.b. maggiorana

Preparazione

Per la preparazione del cappone ripieno alle erbe e spumante occorre iniziare dalla farcitura. Rosola la salsiccia senza condimento e tagliala a tocchetti. Frulla il tacchino con l'albume, la mortadella, lo scalogno tritato e stufato, il parmigiano, un cucchiaino di maggiorana tritata, un cucchiaio di olio, sale e pepe. Mescola alla farcia i tocchetti di salsiccia preparati, le noci e i pinoli tostati. Passa il cappone sulla fiamma, lavalo con acqua e sapone di Marsiglia e asciugalo. Salalo e pepalo all'interno. Riempilo con la farcitura preparata, ferma l'apertura con uno stecchino e legalo. Mescola il burro al mix di erbe. Rosola il cappone in un tegame da forno con poco olio, unisci poco brodo e spennellalo con la metà del burro aromatizzato. Bagna con lo spumante e fallo evaporare. Unisci l'alloro, 2 fette di limone, sale, pepe e inforna per un'ora, aggiungendo altro brodo se necessario. Infine fascia il cappone in un foglio di alluminio e fallo riposare per mezz'ora. Filtra il fondo e addensalo con il burro alle erbe rimasto. Libera il cappone dal foglio di alluminio, slegalo e accompagnalo con il fondo alle erbe servito in una salsiera.

Tiramisù di pandoro

Ingredienti

250 grammi pandoro a fette

2 uova

300 grammi mascarpone

2 cucchiai zucchero

1 bicchiere caffe' moka in tazza

50 grammi croccante di mandorle

2 cucchiai brandy

40 grammi cioccolato fondente

q.b. sale

Preparazione

Prepara la crema. Separa i tuorli dagli albumi. Sbatti i tuorli e lo zucchero in una ciotola con la frusta elettrica, fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungi il mascarpone freddo, il brandy e mescola. Monta gli albumi. Sbatti sempre con la frusta elettrica gli albumi con 1 pizzico di sale e amalgamali delicatamente alla crema di mascarpone. Fai gli strati. Metti le fette avanzate di pandoro sul fondo di una pirofila, bagna con metà del caffè e prosegui con uno strato della crema preparata. Ripeti gli strati fino a esaurire gli ingredienti. Completa il dolce. Spezzetta il croccante e distribuiscilo lungo i bordi del tiramisù. Raschia il cioccolato con un pelapatate, in modo da ottenere dei riccioli e distribuiscili sulla superficie del dolce. Fai raffreddare e servi. Metti la pirofila in frigo per circa 2 ore. Servi il dolce guarnendolo con alcune stelline ricavate da una fetta di pandoro. Se vuoi, puoi preparare questo dolce anche utilizzando le fette di panettone.

