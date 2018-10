Orecchiette cime di rapa

Dalla Puglia: orecchiette con le cime di rapa

Ingredienti: 250 grammi di orecchiette fresche o, se indisponibili, 200 grammi di orecchiette secche; 700-800 grammi di cime di rapa freschissime; 4 spicchi d’aglio rosso; 2 acciughe salate; peperoncino; mezzo decilitro d’olio extra-vergine d’oliva; sale.



Esecuzione: In una pentola di almeno 5 litri dove bolle allegramente l’acqua salata buttare le orecchiette secche e dopo 7 minuti le cime di rapa pulite, lavate e tagliate e far bollire per altri 8 minuti (per quelle fresche il tempo di bollitura si riduce in relazione alla loro freschezza). Nel frattempo avremo fatto dorare nell’olio extra-vergine d’oliva i 4 spicchi d’aglio sbucciati. A questo punto metteremo nel tegamino i filetti di acciughe, che avremo dissalato scuotendoli ma non lavandoli, divisi ciascuno in 2 o 3 pezzi unitamente al peperoncino finemente tritato. La cottura delle acciughe non deve durare più di 2 minuti. A questo punto scolare bene le orecchiette e le cime di rapa e versare sopra il condimento dopo aver tolto i 4 spicchi d’aglio.

