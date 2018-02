San Lorenzo Mercato

Palermo, A Sanlorenzo il weekend dei legumi

Sanlorenzo dedica un intero weekend a tutti gli amanti delle zuppe invernali. Lenticchie, fagioli, ceci e fave: sono loro i protagonisti della due giorni di gusto del Mercato che si apre sabato 17 con una selezione di zuppe a prezzi speciali...

Palermo. Sabato 17 e domenica 18 febbraio un tripudio di profumi d’inverno pervade il Mercato con “Il weekend dei legumi”, il nuovo appuntamento di gusto di Sanlorenzo dedicato alle delizie di stagione. Le zuppe invernali, espressione di antiche e salutari ricette, sono le grandi protagoniste dell’offerta gastronomica del weekend, con una selezione di piatti ad un prezzo speciale, solo per il fine settimana.

L’Ortofrutta proporrà autentiche prelibatezze realizzate con le specialità del territorio, rigorosamente a km zero: dalle lenticchie di Ustica alla fava larga di Leonforte, passando per il fagiolo badda di Polizzi Generosa e i ceci di San Giuseppe Jato.

Si va dalla zuppa montagna con lenticchie e finocchietto alla zuppa con fagioli e bieta, passando per la zuppa del contadino con ceci, fave, lenticchie e fagioli fino alla zuppa delicata con ceci e zucca.

Piatti ideali per combattere il gelo invernale, le zuppe di legumi sono un’importante fonte di calorie, proteine vegetali, minerali, vitamine, fibre e soprattutto di liquidi, che d’inverno tendono ad esser meno assunti. Consigliate da molti esperti, sono un vero toccasana per riscaldare il corpo, senza intaccare la linea.

La riscoperta dei legumi di Sicilia è cosa relativamente recente. Nel 2007 c’erano 50mila ettari coltivati a fava, 10mila per il fagiolo e 1.800 per la lenticchia. Oggi, dopo dieci anni di globalizzazione selvaggia, gli agricoltori hanno deciso di puntare sulla qualità, dando vita a prodotti di eccellenza esclusivamente “made in Sicily”.

