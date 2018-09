Parmigiana di melanzane

Parmigiana di melanzane alla palermitana

La parmigiana di melanzane alla palermitana si gusta fredda, ed è un piatto unico estivo a base di melanzane fritte, salsa di pomodoro, basilico e parmigiano grattugiato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2018 - 17:34:48 Letto 327 volte

La parmigiana di melanzane alla palermitana si gusta fredda, ed è un piatto unico estivo a base di melanzane fritte, salsa di pomodoro, basilico e parmigiano grattugiato.

E’ considerato un contorno povero ma gustosamente irresistibile in quanto sono assenti il prosciutto, la mozzarella e la provola dolce e se la gustate accompagnata ad uno sfilatino di pane con farina di rimacino diventa ancor più irresistibile.

Ingredienti per 4 porzioni:

3 melanzane

olio Evo

1 spicchio di aglio

sale

500 ml di passata di pomodoro

basilico fresco

parmigiano grattugiato

per la frittura olio di semi di arachidi

Lavatele ed asciugate le melanzane e poi dopo averle tagliate a fette spesse mezzo centimetro, mettetele in un colapasta aggiungendo del sale ad ogni strato, poi mettete sopra l’ultimo strato un peso

Lasciate riposare le melanzane per 1 ora circa.

Quando le melanzane avranno ceduto l’acqua di vegetazione, friggetele in abbondante olio caldo, io vi consiglio quello di semi di arachidi. Quando sono fritte, mettetele su della carta assorbente.

Prendete un piatto da portata e dopo averlo macchiato con un cucchiaio di salsa di pomodoro, aggiungete uno strato di melanzane fritte e ricopritele con 3- 4 cucchiai di salsa, foglie di basilico e spolverate con parmigiano grattugiato.

Continuate con un altri tre o quattro strati ed infine mettete la parmigiana per almeno un paio d’ore in frigo. Tre, quattro strati saranno perfetti per la vostra parmigiana.

Una volta finito, mettetela la parmigiana in frigo per un paio d’ore almeno.

Eh … bon appètit!

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!