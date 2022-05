SpecialitÓ gastronomica

Penne con carciofi e salsiccia

Ingredienti x 4 porzioni:

320 g di penne

4 carciofi

200 g di salsiccia

1 cipolla

mezzo bicchiere di vino bianco secco

1 mestolo di brodo

parmigiano grattugiato

olio d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Pulire i carciofi, eliminando le foglie esterne più dure e spuntare le restanti. Tagliare ogni cuore di carciofo a metà ed eliminare il fieno, se presente, asportandolo con un cucchiaino.

Metterli subito in acqua acidulata con succo di limone per evitare che anneriscano.

Pelare la cipolla e tritarla finemente. In una padella far scaldare tre cucchiai d’olio e soffriggere la cipolla a fuoco basso poi aggiungere i carciofi tagliati a fettine e lasciar insaporire.

Pelare e sbriciolare la salsiccia e soffriggerla a parte in una padella antiaderente, scolare il grasso in eccesso e unire la polpa di salsiccia ai carciofi. Irrorare con il vino bianco, far sfumare un minuto e unire il brodo caldo.

Regolare di sale e lasciar cuocere lentamente per 10 minuti con il coperchio.

Portare a ebollizione dell’acqua salata in cui far cuocere le penne, scolarle ancora al dente e trasferirle nella padella. Mantecare le penne con un po’ dell’acqua di cottura, unire il formaggio grattugiato e del pepe macinato al momento. Servire immediatamente.

