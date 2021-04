Peperoni

Peperoni ed effetti benefici per la salute

Originari del Sud America, dal sapore molto dolce e dai colori intensi, arancione, giallo, viola, verde, rosso (studi scientifici attestano che i peperoni rossi hanno valore nutritivo più alto rispetto a quelli verdi), sono tra le verdure più nutrienti infatti, 100 g di peperoni sono 25-27 calorie ricche di vitamine A, C , B1 , B6 , E, triptofano , acido folico , molibdeno , rame, manganese, potassio, licopene ed antiossidanti. Tutti questi elementi sono protagonisti rilevanti per la salute in quanto riducono i rischi di malattie cardiache e di neoplasie. Integrando nella dieta un consumo regolare di peperoni si abbassa il livello di colesterolo riducendo il rischio di formazione del coagulo. Inoltre, studi scientifici proclamano che il loro alto contenuto di vitamina A limita i rischi di infiammazione polmonare ed enfisema, lo stesso vale per la vitamina C che difende gli anziani dall’artrosi.

Sceglieteli sodi al tatto e con la pelle lucida, priva di ammaccature e conservateli in frigorifero per non oltre una settimana. Sbucciandoli e togliendo i loro semini interni non sono indigesti e si prestano a squisite preparazioni sia crudi che cotti conditi in diversi modi.

E adesso vi propongo un’eccellente primo piatto di facile realizzazione e dal gusto delizioso.

Spaghetti al pomodoro e peperone

Ingredienti:

Per 6 persone

500 g di spaghettini

250 g di pomodori

150 g di peperoni rossi

1 spicchio d'aglio

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

1/2 bicchiere di olio di oliva

prezzemolo

sale e pepe

Procedimento:

Frullate per un minuto i pomodori, il peperone, il prezzemolo, l'aglio e il parmigiano. Unite poi l'olio, in modo da ottenere un composto cremoso. Aggiungete sale e pepe e condite con questa salsa gli spaghettini che avrete cotto al dente.

Se la salsa risultasse troppo densa, aggiungete ancora dell'olio.

Buon appetito!

