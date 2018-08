Pesche

Pesche ripiene

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2018 - 21:49:30 Letto 5179 volte

Dosi per 4 persone:



4 pesche grosse gialle

80 g di amaretti

1 uovo

60 g di zuchero

80 g di burro

1 bicchierino di liquore

zucchero a velo q.b.



Preparazione:



Lavate le pesche, asciugatele e dividetele a metà. scavate un po' l'interno con un cucchiaino e mettete la polpa tolta in una terrina. A questa unite gli amaretti sbriciolati, il tuorlo d'uovo, lo zucchero e 40 g di burro. Mescolate bene questi ingredienti e suddividete il composto riempiendo le mezze pesche con qualche fiocchetto di burro. Mettete in forno a media temperatura per 35 - 40 minuti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!