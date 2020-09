ricette

Ricetta del pesto alla trapanese

Gli spaghetti con il pesto alla trapanese sono un primo piatto molto saporito condito che fa parte della tradizione gastronomica siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/09/2020 - 16:19:26 Letto 2384 volte

Gli spaghetti con il pesto alla trapanese sono un primo piatto molto saporito condito che fa parte della tradizione gastronomica siciliana.

Questo pesto è una variazione del pesto classico genovese che prevede l’aggiunta di pomodori e mandorle, prodotti tipici del territorio e molto genuini. Il pesto alla trapanese è una ricetta antica che ha origine nel porto di Trapani: in passato qui sostavano le navi genovesi provenienti dall’Oriente che fecero conoscere il pesto ligure ai trapanesi e proprio dall'incontro di queste due culture culinarie nacque questa preparazione. I trapanesi modificarono la ricetta del pesto aggiungendo gli ingredienti tipici della loro terra.

In Sicilia si usa condire con questo pesto le busiate, una tipica pasta siciliana dalla forma a elica, ma anche gli spaghetti sono una piacevole alternativa.

Gli spaghetti con il pesto alla trapanese sono un’idea perfetta per i vostri menu estivi: scegliete ingredienti freschi e di stagione e il successo sarà assicurato.

Ingredienti

Spaghetti n.5 320g

Pomodori maturi 250 g

Basilico 50 g

Mandorle 50 g

Olio extravergine d'oliva 2 cucchiai

Pecorino grattugiato 1 cucchiaio

Aglio rosso 1 spicchio

Pepe nero q.b. Sale fino q.b.

Procedimento

Per preparare gli spaghetti con il pesto alla trapanese seguite la ricetta del pesto. Per prima cosa preparate i pomodori pelati: mettete sul fuoco una pentola capiente piena d’acqua. Lavate i pomodori e praticate un taglio a croce all’estremità di ogni pomodoro. Quando l'acqua inizia a sobbollire scottate i pomodori per 2 -3 minuti, poi spellate i pomodori e tagliateli a cubetti. A questo punto pelate le mandorle: fatele sbollentare per qualche minuto in acqua bollente, scolatele e poi basterà fare un leggera pressione con le dita per staccare la buccia.

Ponete in un mixer, oppure meglio in un mortaio, i pomodori pelati, il mazzetto di basilico lavato ed asciugato, le mandorle, uno spicchio d’aglio e frullate il tutto per un paio di minuti. Unite il pecorino grattugiato e trasferite il battuto in una ciotola. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete un paio di cucchiai di oli, amalgamate bene il tutto e trasferite il pesto in una ciotola capiente dove poi condirete gli spaghetti. Se dovesse risultare troppo asciutto aggiungete altro olio.

Ora occupatevi della pasta: ponete sul fuoco una pentola dal fondo alto adatta alla cottura degli spaghetti, una volta raggiunto il bollore unite gli spaghetti. Cuocete la pasta al dente e poi scolateli. Uniteli al pesto alla trapanese, mescolate per amalgamare bene la salsa, condite con un filo di olio e portate in tavola i vostri spaghetti con il pesto alla trapanese guarniti a piacere con foglioline di basilico fresco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!