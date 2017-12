ricette

Ricette, antipasti facili e veloci per il pranzo di Capodanno

Dopo la grande abbuffata di Natale è il turno del pranzo di Capodanno!

30/12/2017

Dopo la grande abbuffata di Natale è il turno del pranzo di Capodanno! E perché non cominciare con qualche antipasto semplice ma sfizioso così da stuzzicare il palato dei nostri ospiti?

Ecco alcuni antipasti da poter realizzare per il vostro pranzo di Capodanno.

Baci dama salati con crema di tonno

Ingredienti:

100 gr farina

100 gr farina nocciole

80 gr burro

80 gr parmigiano grattugiato

2 cucchiai di vino bianco secco

per la crema di tonno

250 gr tonno all’olio

250 gr ricotta fresca

1 limone

sale

pepe

Procedimento

Impastate velocemente tutti gli ingredienti per la pasta frolla fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. Prelevate piccole quantità di impasto e formate delle palline. Appoggiatele su un foglio di carta da forno e cuocetele per 15 minuti a 180°. Sgocciolate bene il tonno e frullatelo insieme alla ricotta, sale, pepe, e buccia di limone grattugiata. Farcite i baci di dama con la rillettes di tonno.

Cestini di gamberi e salsa rosa

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

12 gamberi

Vino bianco

sale

per la salsa rosa:

120 gr maionese (la mia ricetta QUI)

60 ml di Cognac

1 cucchiaio ketchup

1 cucchiaino Senape

1 cucchiaino Salsa Worcester

Procedimento:

Lavate bene i gamberi, puliteli togliendo la testa e il carapace e fateli cuocere in acqua e vino leggermente salati (già bollenti e in parti uguali). Fateli sbollentare per 5 minuti. Scolateli e teneteli da parte fino a che si raffredderanno. Srotolate la pasta sfoglia e tagliatela con un coltello in 12 quadratini. Prendete gli stampini da muffin e mettete un quadratino di sfoglia e poi un altro sopra leggermente sfalsato. Ripiegate all’interno del pirottino la pasta sfoglia in eccesso e procedete con la cottura in bianco. Quando saranno cotti sfornateli e lasciateli raffreddare. Preparate la salsa rosa mescolando la maionese, il ketchup, la senape, la salsa worchester e infine il cognac. Mescolate e amalgamate tutti gli ingredienti. Riempite ogni cestino di pasta sfoglia con la salsa rosa e mettete un paio di code di gamberi per decorare.

ALBERI DI TRAMEZZINI SEGNAPOSTO

Ingredienti:

4 fette di pane da tramezzini

300 gr tonno sott’olio

100 gr ricotta

capperi

Procedimento

Mettete in una ciotola la ricotta e il tonno sott’olio ben sgocciolato e sbriciolato con le mani e amalgamateli bene insieme. Io preferisco lasciarlo grossolano ma se volete una crema potete passarlo un secondo con il frullatore ad immersione. Mescolate e amalgamate bene tutto poi spalmate le fette di pane da tramezzini e fate due grandi tramezzini. Con le formine a stella (o con un coltello) ritagliate le formine di pane e mettetele su un piatto dalla più grande alla più piccola attaccandole una all’altra con un pochino di crema di ricotta e tonno. Ricordatevi di mettere ogni stella leggermente sfalsata rispetto alla precedente. Per ultimo mettete un cucchiaino di mousse di tonno e ricotta e decorate con uno o più capperi.

TRONCHETTO DI NATALE SALATO

Ingredienti:

2 fette di pane da tramezzini (tipo spuntinelle)

150 gr insalata di mare

100 gr maionese

150 gr mousse di tonno

Procedimento:

Matterellate le fette di pane da tramezzini in modo da assotigliarle. Sovrapponetele leggermente e premete con le dita sul bordo lungo in modo da attaccarle insieme. Se necessario bagnate leggermente il lato. Mischiate l’insalata di mare insieme alla maionese e stendete il composto sul rotolo tenendovi lontani dai bordi esterni di un dito circa. Arrotolate dal lato lungo le due fette di pane da tramezzini e tagliate le due estremità leggermente in obliquo. Attaccate le due estremità tagliate una ad un bordo del tronchetto e l’altra sull’altro. Spalmate il tronchetto di natale salato di mousse al tonno e fate le righe classiche del tronchetto con una forchetta. Mettetelo in frigo per 20 minuti.

Fonte: giallo zafferano

