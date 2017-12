ricette

Ricette, antipasti facili e veloci per il pranzo di Natale

Il pranzo di Natale si avvicina e in attesa di amici e parenti ecco alcuni antipasti facili e veloci da preparare, ma anche iper scenografici e che non ci facciano passare molte ore in cucina.

Alberi di sfoglia segnaposto

Un antipasto facile e velocissimo da preparare, dei salatini gustosissimi e bellissimi che potete preparare per il giorno di Natale e stupire tutti i vostri ospiti. Potete utilizzare salumi o anche solamente farli con parmigiano grattugiato e saranno sempre un successone.

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia (rettangolare)

1 Albume

80 g Prosciutto Cotto (o salame o mortadella)

50 g Parmigiano Reggiano

Emmentaler (per la base)

Preparazione

Stendete la pasta sfoglia rettangolare sul piano da lavoro e tagliate con il coltello tante striscioline di uguale misura di un dito circa. Spennellate tutta la superficie della pasta sfoglia con albume.Tagliate a striscioline il salume che avete deciso di utilizzare e mettetelo sopra ogni striscia di pasta sfoglia facendolo aderire bene. Cospargete la superficie di parmigiano grattugiato. Prendete un estremo della striscia di pasta sfoglia e ripiegatelo su sè stesso in modo da formare una piega che sarà la punta dell’albero. Ripetete l’operazione fino ad arrivare a fine striscia e facendo via via la piega sempre più grande in modo da creare la forma dell’albero. Infilzate ogni albero di sfoglia segnaposto con uno stuzzicadenti da spiedini e metteteli coricati su un tegame con carta forno. Cuocete gli alberi di sfoglia segnaposto in forno preriscaldato a 180° per 15 minuti circa fino a che saranno cotti e dorati. Sfornate gli alberi di sfoglia segnaposto e infilzate ogni bastoncino in un cubetto di formaggio.

Stella di natale di pasta sfoglia

Un antipasto semplicissimo da realizzare, coreografico, bellissimo da portare a tavola e anche perfetto per un buffet in piedi se farete una cena o un aperitivo con gli amici. Si prepara in pochissimo tempo e sentirete che buono.

Ingredienti

2 rotoli Pasta Sfoglia (o brisee)

10 Wurstel (piccoli)

per spennellare

Latte O Uovo

Preparazione

Comprate sempre wurstel piccoli e non quelli grandi che non si prestano ad essere utilizzati per questa ricetta. Tagliate i wurstel in 3 parti più o meno uguali. Srotolate la pasta sfoglia rettangolare e tagliatela prima a metà e poi tagliate tante strisce della dimensione dei pezzetti di wurstel. Arrotolate i pezzetti di wurstel nelle strisce di pasta sfoglia. Disegnate una stella sulla carta forno e mettetela su un tegame. Mettete tutti i rotolini con i wurstel in piedi sui bordi della stella disegnata sulla pasta sfoglia e fate uno o due giri di rotolini. Spennellate tutti i rotolini di pasta sfoglia con i wurstel con latte o con uovo sbattuto. Cuocete la stella di Natale di pasta sfoglia in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa fino a che vedrete che la sfoglia sarà cotta e dorata. Sfornate la stella di Natale di pasta sfoglia e fatela raffreddare prima di servirla.

Farciture per panettone gastronomico

Tantissime farciture per panettone gastronomico facili e velocissime. Potete comprarlo dal panettiere o al supermercato e farcirlo voi ed è perfetto come antipasto nei giorni di festa ma anche come spuntino per compleanni o aperitivi in piedi.

Preparazione

farciture di pesce

salmone e philadelphia

mousse di tonno

mousse di salmone

uova di lompo o caviale e burro

salsa tonnata e insalata

acciughe e burro

gamberetti e salsa rosa

farciture con salumi

speck e brie

prosciutto e stracchino

cotto e scamorza affumicata

bresaola e philadelphia

salame e formaggio

farciture con formaggi e verdure

gorgonzola e noci

mascarpone, brie e pistacchi

pate di funghi

pate di melanzane

pate di carciofi

pate di olive nere

philadelphia e origano

Come farcirlo

Se il panettone non è ancora tagliato, tagliate le fette orizzontali di poco meno di un dito di spessore. Le fette devono essere sempre in numero pari per avere i tramezzini facilmente estraibili senza distruggere tutto. Lasciate sempre la base e il coperchio liberi senza farcitura. Preparate tutti gli ingredienti in una ciotolina ognuno in modo da semplificare l’operazione. Iniziate (escludendo la base) a farcire la fetta di pane e coprite con l’altra fetta di pane. Impilatela e passate a spalmare la terza e la quarta. Continuate cosi fino a che non arriverete alla fine dei vostri tramezzini poi con un coltello molto affilato tagliate tutti gli spicchi. Alcuni spalmano tutte le fette ma poi trovo che sia molto difficile da mangiare mentre se farcirete le fette a due a due potrete prendere i tramezzini più facilmente. Coprite con l’ultima fetta di pane (quella bombata) e se volete legate con un fiocco.

Albero di girelle salato con prosciutto e formaggio

Un antipasto veloce e gustosissimo da preparare, facilissimo e perfetto come antipasto anche a buffet.

Ingredienti

2 rotoli Pasta Sfoglia

200 g Prosciutto Cotto

200 g Edamer

Olive Nere

Latte O Uovo Per Spennellare

Preparazione

Stendete il primo rotolo di pasta sfoglia e mettete sopra metà delle fette di prosciutto cotto. Mettete sopra al prosciutto anche le fette di formaggio e arrotolate dal lato lungo. Ripetete l’operazione anche con il secondo rotolo di pasta sfoglia e sigillate bene i bordi di tutti e due i rotoli. Tagliate i rotoli con un coltello affilato in modo che vengano di due dita circa. Cercate di farli il più possibile uguali. Prendete un tegame con carta forno e mettete le girelle rivolte verso l’alto 5 nella parte bassa poi sopra 4 girelle poi 3 girelle, 2 e infine una girella. Se avete tagliato come me i rotoli dovrebbero avanzarvi 4 pezzi. Uno usatelo per fare il tronco dell’albero, gli altri tre cuoceteli insieme all’albero e utilizzateli come regali da mettere sotto. Spennellate con uovo sbattuto o latte , mettete qualche oliva sopra all’albero in modo da simulare le palline e cuocete l’albero di girelle in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa fino a che la sfoglia risulterà cotta e dorata. Sfornate l’albero, attendete qualche minuto e poi portatelo in tavola.

