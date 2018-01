peperoni ripieni

Ricette dalla Sicilia: come preparare i peperoni ripieni

I peperoni ripieni di pane sono una ricetta tipica siciliana...

I peperoni ripieni di pane sono una ricetta tipica siciliana. Questo piatto può essere servito come un secondo vegetariano o anche come un antipasto. La ricetta prevede che vengano usati i peperoni piccoli di forma schiacciata, che possono essere sostituiti con peperoni rossi sodi e piccoli che abbiano molta polpa.

PREPARAZIONE:

Mettere il pane raffermo ad ammollo in acqua tiepida. Strizzatelo con le mani e sminuzzatelo accuratamente in una ciotola;

lavare i pomodori e tagliarli a cubetti piccoli;

tritare erbette, l'aglio e metà dei capperi. Riscaldare un cucchiaio di olio in una padella antiaderente, soffriggere per pochi secondi il trito di odori. Aggiungere i pomodori, mescolatr e spegnere subito la fiamma. Lasciare raffreddare.

In una ciotola unire i pomodori, il pane sminuzzato, i formaggi e i capperi rimasti. Pepare, salare e mescolare con le mani accuratamente, in modo di amalgamare tutti gli ingredienti;

lavare i peperoni e tagliare la calotta con il picciuolo lasciando almeno 1 cm di distanza dal bordo. Eliminare i semi, salare l'interno e disporli in una teglia da forno. Spennellare i lati dei peperoni con un po' di olio. Riempire i peperoni con il ripieno di pane e irrorarli con l'olio rimasto;

spolverizzare con il pangrattato, ricoprire con la calotta e infornare in forno già caldo a 180°C per 30 minuti. Trascorso il tempo, togliere la calotta e continuare la cottura per ulteriori 10 minuti.

