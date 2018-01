ricette

Ricette dolci: i brownies alle noci

I brownies sono dei dolcetti di origine americana, morbidi e golosissimi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2018 - 15:27:47 Letto 344 volte

I brownies sono dei dolcetti di origine americana, morbidi e golosissimi. La preparazione è semplicissima e il risultato è garantito, fate solamente attenzione a non cuocerli troppo, altrimenti risulteranno asciutti. Potete sostituire le noci con le mandorle, le nocciole i pistacchi. Si mantengono tre giorni sotto una campana di vetro

Ingredienti

cioccolato fondente spezzettato 200 gr

uova 3

noci 150 gr

burro 100 gr

zucchero 180 gr

Procedimento

Versate le noci in una teglia e tostatele in forno a 150 gradi per una decina di minuti. Versate il cioccolato in una ciotola insieme al burro e fate sciogliere a bagnomaria o a microonde alla bassa potenza. Nel frattempo versate le noci sopra un tagliere e tritatele grossolanamente. Una volta che il cioccolato si sarà sciolto mescolate bene per far amalgamare il burro e lasciate intiepidire. In un’ampia ciotola rompete le uova e mescolate insieme allo zucchero, aggiungete il composto di cioccolato e burro e amalgamate bene. Unite anche le noci. Passate la farina in un setaccio e aggiungetela poco alla volta all’impasto, per non avere grumi. Versate il tutto in una teglia foderata di carta forno di circa 20 cmx25 cm e infornate a 180 gradi per circa 25 minuti, fino a che non vedrete i bordi del brownies rialzarsi leggermente. Lasciate raffreddare completamente e tagliate a quadrotti.

Fonte: tgcom24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!