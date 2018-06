ricette estive

Ricette, insalata di pasta integrale con zucchine e pomodorini

Estate voglia di leggerezza anche a tavola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/06/2018 - 12:01:49 Letto 425 volte

Estate voglia di leggerezza anche a tavola. Ma per chi non sa rinunciare a un buon piatto di pasta anche nelle calde giornate estive, ecco una ricetta che accontenterà anche i più golosi. Stiamo parlando dell’insalata di pasta fredda, un piatto con cui ci si può sbizzarrire approfittando anche delle verdure di stagione e che può essere gustato ovunque, sia in casa che in ufficio. In questa variante, proponiamo un’insalata di pasta integrale con zucchine, pomodoro ciliegino e mozzarella. Ecco come prepararla in pochissimo tempo!

Ingredienti

pasta integrale tipo pennette

1 zucchina

10 pomodorini tipo ciliegino

mozzarella o provola a pezzi q.b.

1 spicchio d’aglio

sale

peperoncino

Procedimento

Tagliate la zucchina a julienne, poi prendete una padella e fate rosolare uno spicchio d’aglio in un po’ di olio. Quando l’aglio si sarà dorato, aggiungete la zucchina precedentemente tagliata. Fate rosolare un po’ e aggiungere i pomodorini tagliati a metà. Lasciare rosolare ancora per qualche minuto, finché le zucchine non si saranno appassite leggermente. Salate e aggiungere un pizzico di peperoncino. Togliete l’aglio e mettete il condimento da parte.

Nel frattempo cuocete la pasta integrale fino al tempo indicato sulla confezione. Quando la pasta sarà cotta, scolatela e passatela sotto un getto di acqua fredda: questo fermerà la cottura e la pasta rimarrà al dente. Aggiungete il condimento di zucchine e pomodori e amalgamate per bene. Dopo esservi assicurati che la pasta sia fredda, aggiungete la mozzarella tagliata a pezzetti e un filo d’olio. La vostra pasta è pronta per essere gustata!

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!