Ricette sfiziose: le chips di zucca

Halloween è finito ma è ancora tempo di zucche.

Halloween è finito ma è ancora tempo di zucche. Ecco allora una ricetta semplice ma originale: le chips di zucca. Sono perfette da gustare come spuntino, al posto delle classiche patatine, oppure posso accompagnare un secondo durante la cena. Possono essere aromatizzate come preferite, parmigiano, aglio, paprica, rosmarino.

Ingredienti

zucca pulita e sbucciata 250 gr

olio d'oliva 3 cucchiai

paprica 1 cucchiaino

sale 1/2 cucchiaio

Procedimento

Accendete il forno ventilato a 200°. Intanto pulite la zucca e tagliatela a fettine sottili con una mandolina o un pelapatate. Prendete le fettine ottenute e mettetele in una ciotola. Versate il sale, la paprica ed l’olio, e mescolate bene per ricoprire tutta la zucca. Distribuite le fettine di zucca sopra una leccarda da forno ricoperta di carta forno cercando di non sovrapporle troppo. Cuocete a 200 gradi per 10-15 minuti in forno ventilato con lo sportello socchiuso, fino a che non saranno dorate e croccanti

