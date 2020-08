ricette

Ricette siciliane: calamari ripieni

I calamari ripieni sono una vera prelibatezza della cucina siciliana e nonostante la parola ''ripieni'' possa farlo sembrare un piatto complicato, in realtà la preparazione è più facile di quello che si può immaginare.

I calamari ripieni sono una vera prelibatezza della cucina siciliana e nonostante la parola “ripieni” possa farlo sembrare un piatto complicato, in realtà la preparazione è più facile di quello che si può immaginare. È importante procurarsi dei bei calamari ben “carnosi” e sodi, e naturalmente freschi.

Ingredienti

Calamari (grandi) 2

Pangrattato 4 cucchiai

Caciocavallo (grattugiato) 2 cucchiai

Passolini E Pinoli 1 cucchiaio

Caciotta Fresca (facoltativa) 50 g

Pomodori Pelati 500 g

Cipolla (piccola) 1

Aglio 1 spicchio

Olio Extravergine D’oliva q.b.

Sale E Pepe q.b.

Preparazione

Pulite i calamari per bene, togliete anche la pelle, e tenete da parte i tentacoli, tolti occhi e bocca. Fate un soffritto con mezza cipolla tritata e 3 cucchiai di olio evo, e aggiungete i tentacoli tagliati a piccoli pezzi, salate e fate cuocere per qualche minuto. Unite il pangrattato facendolo tostare per un altro minuto sempre mescolando. Spegnete il fuoco e aggiungete il formaggio grattugiato, passolini e pinoli, la caciotta tagliata a cubetti, sale, pepe, e infine due/tre cucchiaiate di pelati ben tritati e salati leggermente amalgamando il tutto.

Riempite i calamari pressando bene il composto, e chiudete con uno stecchino (se vi avanza del ripieno aggiungetelo al sugo nel quale cuoceranno). Utilizzate un tegame di dimensioni adatte completo di coperchio in vetro e foro di sfiato, perfetto per le cotture in umido. Soffriggete l’altra metà della cipolla e l’aglio tritati con tre cucchiai di olio, e aggiungete i pomodori pelati tritati, aggiustate di sale e pepe e portate a cottura.

Unite i calamari ripieni al sugo e continuate la cottura per circa 20 minuti coperti, rigirando di tanto in tanto. A fine cottura il calamaro dovrà risultare tenero. Fate intiepidire e tagliate a fette alte un dito, accompagnando col sugo di cottura.

