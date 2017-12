ricette

Ricette siciliane: i buccellati

I buccellati, ''cucciddati'' in dialetto, sono i dolci siciliani preparati nel periodo natalizio, in particolare a Natale e l’8 dicembre, giorno dell'Immacolata.

Pubblicata il: 07/12/2017

I buccellati, “cucciddati” in dialetto, sono i dolci siciliani preparati nel periodo natalizio, in particolare a Natale e l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. I buccellati sono dei dolci a base di pasta frolla con un ripieno ricco a base di fichi secchi. Ne esistono di vario tipo, forma e ripieno a seconda delle varie parti della Sicilia. Esiste il buccellato intero dalla forma circolare e quelli più piccoli dalla forma allungata. Vi sono quelli semplici con un po’ di zucchero a velo e quelli decorati con glassa e zuccherini colorati. E anche riguardo al ripieno, vi sono quelli ripieni di fichi secchi ma anche i buccellati con ripieno di mandorle, marmellata e cioccolato. Insomma, da quella che era l’esigenza di sfruttare al massimo i frutti dell’estate (i fichi) è nato un dolce che è entrato a far parte della nostra tradizione culinaria.

Vediamo come preparare questi deliziosi dolci.

Ingredienti

Ingredienti per 30 buccellati circa:

Per la pasta frolla:

farina 00: 500 gr

zucchero: 150 gr

strutto o burro: 130 gr

uova: 2

ammoniaca per dolci: 5 gr

lievito per dolci: 1 bustina

sale: 1 pizzico

latte: q.b.

Per il ripieno di fichi secchi:

fichi secchi: 500 gr

uva passa: 2-3 cucchiai

cioccolato fondente: 50 gr

noci tritate: 4 cucchiai

marsala: 2 cucchiai

marmellata di arance: 3 cucchiai

Per la glassa di zucchero:

albume: 1

succo di limone: qualche goccia

zucchero a velo: 120 gr circa

zuccherini per decorare

Procedimento

Per quanto riguarda il ripieno dei buccellati vi consiglio di preparalo il giorno prima in maniera tale che si insaporirà ben bene. Togliete il picciolo duro ai fichi secchi e sbollentateli per 1 minuto. Scolate i fichi secchi e fateli asciugare su un canovaccio. Tagliate i fichi a pezzetti più piccoli e passateli nel passa-verdure a grana grossa. Versate i fichi in una ciotola e tritate le noci e il cioccolato. Una volta ottenuta questa purea di fichi secchi aggiungetevi le noci, il cioccolato, il marsala e la marmellata di arance. Mescolate il tutto con le mani. Assaggiate e correggete a vostro piacimento. Coprite il condimento di fichi secchi per non farlo asciugare e conservatelo in frigo.

Pasta frolla per i buccellati

La pasta frolla per i buccellati è una pasta frolla tradizionale a cui si aggiunge un po’ di ammoniaca, cosa che la rende molto friabile. Una volta pronta, avvolgete la pasta frolla nella pellicola trasparente e fatela riposare in frigo per 30 minuti circa. Trascorso questo tempo, stendete la pasta frolla con il mattarello realizzando una sfoglia rettangolare. Farcite la parte centrale della frolla con il ripieno di fichi secchi. Richiudete un lembo di pasta frolla, bagnatelo leggermente con un po’ d’acqua e poi richiudete l’altro lato. Con una forbice pizzicate la parte sovrastante ed i laterali del buccellato per fare dei decori. Infine, tagliate i buccellati a fette spesse 2 dita. Una volta pronti, disponete i buccellati su una teglia rivestita di carta forno ed infornate in forno preriscaldato a 180 C. I buccellati saranno pronti quando diventeranno dorati in superficie. Lasciate intiepidire i buccellati ed intanto preparate la glassa di zucchero.

Glassa di zucchero per buccellati

Lavorate l’albume con le fruste fino a quando comincia a diventare bianco. Non deve essere montato a neve. Aggiungete lo zucchero a velo a cucchiaiate mescolando con una spatola fino a quando non otterrete una glassa bianca. Con un pennello, spennellate di glassa la parte superficiale dei buccellati e ricopriteli con degli zuccherini colorati. Mettete i buccellati con la glassa nel forno caldo ma spento fin quando la glassa non si solidifica. I vostri buccellati siciliani sono pronti e, conservati, in un luogo asciutto si conservano bene per diverse settimane.

Fonte: Ilcuoreinpentola.it

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

