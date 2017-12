ricette

Ricette siciliane: involtini di melanzane

Ecco una sfiziosa ricetta tipica siciliana, ottima sia a pranzo che a cena come piatto unico o anche come antipasto.

Ingredienti:

4 melanzane

200 grammi di polpa di pomodoro fresco

80 grammi di pecorino grattugiato

Pan grattato

prosciutto cotto

200 grammi provola piccante

cipollotto fresco

foglie di basilico fresco

uva passa di Pantelleria (passolina)

pinoli

olio d'oliva extravergine

sale e pepe q.b.

Procedimento

Affettate le melanzane senza privarle della buccia ( 2 cm e mezzo di spessore circa) e mettetele a bagno con acqua e sale per almeno un'ora affinché perdano l'amaro poi, scolatele ed asciugatele con un panno e friggetele in abbondante olio. Appena dorate asciugatele con carta paglia per eliminare l'olio superfluo. Tagliate la provola piccante a bastoncini. A parte preparate la polpa di pomodoro (cuocere con un filo d'olio sale e pepe quanto basta). Mescolate in una terrina pan grattato, pecorino, cipollotto tagliato sottile, uva passa (passolina) e pinoli ed amalgamate il tutto con olio extravergine. Adagiate le fette di melanzane su di un vassoio e su di esse collocate una fettina di prosciutto cotto, un bastoncino di provola piccante e l'impasto appena preparato, avvolgete le fette di melanzana e ponetele in una pirofila ben strette fra loro, in modo che non si aprano. Mettete un po' di polpa di pomodoro sugli involtini ed una spolverata di pecorino grattugiato. Mettete nel forno caldo a 150 gradi per 10 minuti finché non si forma una doratura.

