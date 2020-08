ricette

Ricette siciliane: le olive schiacciate

Piccole perle intrise di sapori e aromi dal gusto deciso, perfette per stuzzicare l'appetito e accompagnare pietanze succulente durante un pranzo ricco e sostanzioso come quello tipico delle nostre regioni meridionali.

Piccole perle intrise di sapori e aromi dal gusto deciso, perfette per stuzzicare l’appetito e accompagnare pietanze succulente durante un pranzo ricco e sostanzioso come quello tipico delle nostre regioni meridionali. Stiamo parlando delle olive schiacciate, uno degli immancabili contorni delle tavole siciliane. I lunghi tempi di attesa da dedicare alle vostre olive saranno ripagati con un risultato unico.

Ecco la ricetta di Giallo Zafferano.

Ingredienti

Olive verdi fresche e polpose 850 g

Olio extravergine d'oliva 50 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Aglio 3 spicchi

Peperoncino fresco 1

Origano q.b.

Preparazione

Per realizzare le olive schiacciate, iniziate al mattino perché dovrete cambiare l'acqua di macerazione un paio di volte al giorno, mattina e sera. Prendete dunque le olive verdi fresche (scegliete quelle più polpose e grandi possibilmente), battetele con un batticarne in modo da dividerle a metà senza romperle del tutto possibilmente ed estrarre il nocciolo. Riponetele in una ciotola ampia e versate l’acqua fino a ricoprirle completamente. Coprite la ciotola con un canovaccio pulito e asciutto e conservate le olive in un luogo fresco e asciutto al riparo dalle fonti di calore. Dovrete cambiare l'acqua 2 volte al giorno, con un intervallo di circa 8 ore tra un riposo e l'altro. Quindi scolate le olive dall'acqua di macerazione e ricopritele ancora con altra acqua corrente, appoggiate nuovamente il canovaccio pulito e asciutto e conservatele ancora con le stesse modalità, cambiando l'acqua due volte al dì, come indicato. Cambiate l’acqua alle olive per 5 giorni rispettando queste tempistiche. Il sesto giorno la colorazione e la consistenza delle olive sarà già diversa; scolatele e ricopritele ancora con acqua corrente; quindi lasciatele riposare le olive fino al giorno dopo. Il settimo giorno, sciacquate, salate e ricoprite nuovamente con acqua; quindi lasciate riposare fino all'ottavo giorno, quando potrete scolare le vostre olive schiacciate, che oramai si presenteranno piuttosto scure; sciacquatele accuratamente sotto acqua corrente quindi rovesciatele su un canovaccio pulito e tamponatele delicatamente per asciugarle. Trasferite le olive schiacciate in una ciotola, condite con sale, olio di oliva poi sbucciate l'aglio e affettatelo finemente, dividete a metà nel senso della lunghezza il peperoncino fresco, eliminate i semini interni e tagliatelo a striscioline sottili. Completate il condimento con l’aglio, il peperoncino e l’origano secco. Mescolate per insaporite e servite le vostre olive schiacciate come contorno (o come antipasto se preferite).

Si consiglia di conservare le olive schiacciate in frigorifero per 5 giorni al massimo in un contenitore ermetico. Se le coprite con olio, potrete conservarle anche per una settimana. Si sconsiglia la congelazione.

Fonte: giallo zafferano

