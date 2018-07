ricette

Ricette tipiche, busiate con pesto alla trapanese

''L'agghia pistata'' (aglio pestato), che è alla base del pesto alla trapanese, è molto probabilmente frutto delle esportazioni genovesi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/07/2018 - 19:07:27 Letto 323 volte

“L’agghia pistata” (aglio pestato), che è alla base del pesto alla trapanese, è molto probabilmente frutto delle esportazioni genovesi. I genovesi, infatti, fecero conoscere le loro tradizioni culinarie quando attraccavano al porto di Trapani e i trapanesi unirono quello che la Sicilia offriva: le mandorle, i pomodori, il basilico e l’olio extravergine di oliva. Con il passare degli anni, il pesto alla trapanese si diffuse in tutta la provincia. Le busiate sono la pasta che si abbina perfettamente a questo pesto.

Diverse sono le varianti: si può aggiungere della menta, oppure una spolverata di “muddica atturrata” cioè pangrattato tostato in padella; ma la cosa più frequente è quella di accompagnare la pasta con frittura di pesce, o melenzane fritte, o patate fritte, o sasizza arrustuta (salsiccia arrostita). Una ricetta abbastanza semplice, veloce e soprattutto fresca.

Ingredienti

Busiate gr. 400;

pomodoro fresco gr. 500;

4 spicchi d’aglio;

mandorle pelate crude gr. 60;

20 – 30 foglie di basilico fresco;

olio extravergine di oliva,

pepe nero, sale q.b;

percorino a piacere.

Procedimento:

In una pentola ponete il pomodoro con dell’acqua molto calda e lasciateli riposare per 5 minuti così che la pelle si tolga con facilità. Spellateli e tagliateli a pezzettini piccolissimi. In un mortaio metti l’aglio, il basilico e un po’ di sale, pesta il tutto fino ad ottenere una “crema”. Metti il pesto ottenuto nella ciotola con il pomodoro tagliato, aggiungi le mandorle e riducile in poltiglia, pestandole nel mortai. Unite, quindi, al pomodoro insieme ad una generosa quantità di olio e qualche cucchiaio di pecorino. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente. Ponete le busiate sul piatto e condite con il pesto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!