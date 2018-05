ricette

Questo piatto veniva chiamato “cunigghiu all’argintiera” anche se del coniglio aveva solo il profumo. Si tratta del caciocavallo all’Argentiera, un antipasto tipico siciliano.

Le sue origini provengono dalla via Argentiera, una stradina della Vucciria, chiamata così perché una volta era abitata da argentieri. A quei tempi gli argentieri erano considerati molto ricchi perché lavoravano argento e oro appunto, ma in realtà lavoravano questi metalli preziosi su commissione: chi voleva eseguito un lavoro portava egli stesso la materia prima, pretendendo alla consegna del lavoro finito, i ritagli rimasti e persino le limature, pagando solo per il lavoro eseguito. L’unica cosa che faceva apparire gli argentieri ricchi, agli occhi dei vicini, era il fuoco che rimaneva tutto il giorno acceso per via del lavoro, e che i più non potevano permettersi. Si racconta che un giorno la moglie di uno di loro, per darsi delle arie con le vicine di casa, usò la sua abilità in cucina ingannandole. Prese del caciocavallo lo condì con un filo di olio, aglio e aceto e lo lasciò cuocere. L’aroma che ne scaturì si diffuse nel vicinato che pensò, forse con un po’ d’invidia, che l’argentiera avesse cucinato il coniglio. Invece era solo formaggio, ed è così che nacque il caciocavallo all’argentiera.

Ecco allora come preparare questo piatto tipico della tradizione.

Ingredienti

400 gr caciocavallo tenero tagliato in 4 fette

Olio extravergine d’oliva

2 spicchi di aglio

Aceto bianco

Origano

Procedimento

Mettete in una padella un po’ di olio e fatevi rosolare l’aglio tagliato a fettine. Quando sarà dorato, unite le fette di caciocavallo che farete colorare da entrambe le parti, a questo punto aggiungete un cucchiaio di aceto bianco e fatelo sfumare. Spolverate con dell’origano e lasciatelo sul fuoco ancora qualche minuto. Dividete sui piatti individuali versando su ogni fetta il fondo di cottura. Servire caldo, decorato se volete con pomodorini secchi.

