ricette

Ricette tipiche: la pasta 'ncaciata alla siciliana

La pasta 'ncaciata alla siciliana è un piatto unico della tradizione siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2018 - 11:40:17 Letto 331 volte

La pasta ‘ncaciata alla siciliana è un piatto unico della tradizione siciliana e diventato famoso grazie al commissario Montalbano.

Il nome della pasta, ‘ncaciata, deriva dall’abbondante presenza di formaggio, il cacio appunto, utilizzata. Gli ingredienti principali del piatto sono: ragù, uova, melanzane e tanto, tanto di formaggio. I formati di pasta consigliati, sono o i bucatini o i rigatoni.

Scegliete un formaggio come il caciocavallo o il provolone, l’importante è che siano poco stagionati e dal sapore non troppo marcato.

Ingredienti

500 g di rigatoni;

2 melanzane;

250 di caciocavvolo a dadini;

300 gr di carne trita di vitello;

2 uova;

600 ml di salsa;

1 cipolla;

1 carota;

olio q.b;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Tagliate le melanzane a dadini e friggete in abbondante olio; lasciate scolare l’olio in eccesso. Preparate il ragù: fate rosolare in olio la cipolla, la carota e la carne trita; aggiungete quindi la salsa e un bicchiere d’acqua, fate cuocere per 90 min; in 3 bicchieri d’acqua fate cuocere le uova per 8 min (fino a quando diventano sode); sgusciatele e tagliate a dadini. Cuocete la pasta e scolatela al dente; nella pentola amalgamate tutti gli ingredienti: la pasta, il ragù, le uova, le melanzane e il formaggio. Trasferite il tutto in una pirofila aggiungendo altro formaggio grattugiato e qualche pezzetto a cubetti; cuocete in forno per 20 min a 180°C. Servite appena sfornata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!