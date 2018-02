ricette

Ricette tipiche: ''Liatina'' di maiale

La gelatina di maiale o ''liatina'' è un piatto tipico siciliano.

Ingredienti

1 Kg di carne di maiale

un quarto di testa di maiale

un’orecchia, un piedino, un gambone

un bicchiere di aceto

limoni,

sale, pepe.

Procedimento

Lavate e grattate con un coltello le parti del maiale fino a quando diventano bianche, quindi mettetele a cuocere insieme alla carne in una pentola con abbondate acqua fredda; salate e portate a bollitura.

Schiumate all’inizio come si fa per il brodo di carne e fate cuocere per almeno tre ore; un quarto d’ora prima di togliere dal fuoco unire l’aceto. Ultimata la cottura, separate la carne dal brodo, mettetela a raffreddare quindi disossatela eliminando le parti grasse; filtrate il brodo e lasciate riposare il tutto per una notte. Il giorno dopo tagliate a fette la carne, sistematela nei piatti e aggiungetevi il pepe ; scaldate il brodo quel tanto che basta per farlo sciogliere aggiungete abbondate succo di limone e versatelo sulla carne; lasciate raffreddare e mettete in frigo.

