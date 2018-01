ricette

Ricette tipiche palermitane: il capretto in umido

La carne di capretto non Ŕ un tipo di carne che tutti amano...

Pubblicata il: 30/01/2018

La carne di capretto non è un tipo di carne che tutti amano forse per il suo odore forte che in siciliano si definisce “di beccume”, ma è certamente un piatto succulento. Il capretto può essere cucinato al forno “aggrassato chi patati“, ovvero “glassato con le patate”, ma la ricetta qui proposta è il capretto in umido con i funghi.

Ingredienti

2 Kg di capretto

2 grosse cipolle

1 bicchiere di vino rosso secco

brodo di carne

500 g di funghi

prezzemolo fresco

olio extra vergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento

Tagliate a pezzi il capretto, lavatelo ed asciugatelo. In un largo tegame fate soffriggere le due cipolle affettate sottilmente, aggiungete anche il capretto e rosolate, quando la carne avrà raggiunto il giusto grado di rosolatura, versatevi il bicchiere di vino rosso che lascerete evaporare. Salate, pepate e aggiungete, fino a coprire la carne, il brodo di carne o di dado. Fate cuocere per circa 30/35 minuti a fuoco basso. A questo punto aggiungete i funghi, precedentemente puliti e affettati, un po’ di prezzemolo e continuate la cottura per altri 15 minuti circa. Servire il capretto in umido accompagnato da un buon vino rosso.

