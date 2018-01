ricette

Ricette tipiche palermitane: ''pasta chi vruocculi arriminati''

La pasta ''chi vruocculi arriminati'' uno dei piatti palermitani per eccellenza...

La pasta “chi vruocculi arriminati” uno dei piatti palermitani per eccellenza insieme alla pasta con le sarde e gli anelletti al forno. Il termine “arriminato” significa mescolato e deriva dall’atto del continuo mescolare che serve a rendere cremoso questo condimento fatto di broccoli, morbidi e dolci, addolciti dalla cipolla e dall’uva passa, dai pinoli, dallo zafferano, e dalle sarde salate. La pasta tipica è il bucatino.

Questo primo piatto della tradizione siciliana, come tantissimi altri piatti, subisce delle trasformazioni a seconda della provincia in cui ci troviamo. Possiamo mangiare la “pasta chi vrocculi arriminati” in vari modi, col broccolo bianco o verde, in bianco, con l’estratto di pomodoro, con l’aggiunta di qualche pomodoro pelato o con lo zafferano. Va detto però che a Palermo, chiamiamo broccolo ciò che in altre parti d’Italia è il cavolfiore ed è questa la ricetta tipica tradizionale palermitana. Poi c’è chi aggiunge della salsiccia insieme alle sarde salate o chi la preferisce infornata.

Ingredienti

400 grammi di bucatini

1 broccolo di media grandezza

2 piccole cipolle

50 grammi di uva passa (passolina)

50 grammi di pinoli

4 sarde salate

Olio extravergine d’olive

Sale e pepe q.b.

2 bustine di zafferano

100 grammi di pangrattato

Procedimento

Mettete ad ammorbidire in acqua tiepida l’uva passa e i pinoli. Lessate in acqua salata il broccolo e conservate l’acqua di cottura, che rigorosamente userete per cuocere i bucatini. Tagliate ora finemente le cipolle e soffriggetele in un tegame. Appena la cipolla sarà imbiondita aggiungete le sarde salate, schiacciandole con un cucchiaio di legno tanto da ridurle in poltiglia. Aggiungete le passoline e i pinoli scolati e fate insaporire per qualche minuto. A questo punto unite il broccolo lessato e spolverizzatelo con del pepe macinato fresco. Mescolate bene con un cucchiaio di legno, unite una bustina di zafferano sciolta con qualche cucchiaio di acqua di bollitura dei broccoli e portate a cottura per circa 5 minuti. A questo punto cuocete 400 grammi di bucatini nell’acqua del broccolo messa da parte. Scolateli, aggiungete l’altra bustina di zafferano, mescolateli con il condimento e servite. Se volete potete aggiungere della “muddica atturrata” che si ottiene mettendo in un padellino un cucchiaio d’olio con del pangrattato, che farete tostare senza farlo bruciare, quando sarà ben colorato scendere dal fuoco e spolverizzatelo sopra la pasta.

