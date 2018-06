ricette

Ricette tipiche siciliane: la granita di fichi

17/06/2018

Nei caldi pomeriggi estivi non dispiace rinfrescarsi con qualche dolce goloso ma leggero. E perché non approfittare della frutta di stagione per preparare un dolce freddo al cucchiaio, come la granita di fichi? Un dolce tipicamente siciliano, in particolare della provincia di Messina, dalle Isole Eolie.

Ingredienti

400 gr. di fichi freschi

400 gr. di acqua

1 limone

100gr. di zucchero, meglio se di canna

Procedimento

Sbucciate i fichi, metteteli nel frullatore con l’acqua, lo zucchero e il succo di limone e frullate tutto. Mettete il passato in un contenitore e ponetelo in freezer. Mescolate ogni tanto, circa ogni mezz’ora. Una volta congelata, riponetela nel frullatore e frullatela ancora per impedire che si cristallizzi, ripetere l’operazione fino a quando non ha una consistenza a voi gradita

