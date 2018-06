ricette

Ricette tipiche siciliane: la pasta a ''taianu''

La pasta a ''taianu'' o in tegame, Ŕ un piatto tipico di Cefal¨.

La pasta a “taianu” o in tegame, è un piatto tipico di Cefalù, ma che in realtà risale agli arabi. Il termine “taianu”, infatti, deriva dall’arabo “taio”, ovvero un recipiente di terracotta usato per la cottura della pasta.

Ingredienti

500 g penne lisce o “ziti”

1 litro passata di pomodoro

400 g di carne bovina

2 melenzane viola tonde

100 g pecorino grattugiato

olio extravergine d’oliva

1/2 bicchiere di vino bianco

basilico fresco

sale q.b.

Preparazione

Mettete un po’ d’olio extra vergine d’oliva in un tegame a sponde alte, fate riscaldare e ponete la carne intera. Fatela rosolare da tutti i lati, versate il vino e fate sfumare. Versate la passata di pomodoro, salate, pepate e aggiungete un po’ d’acqua e insieme delle foglioline di basilico precedentemente lavate. Lasciate cuocere a fiamma bassa per almeno un’ora: la carne deve essere ben cotta e il sugo ben ristretto. Nel frattempo sbucciate e tagliate a fette le melanzane, fatele friggetele da entrambi i lati nell’olio d’oliva. Prendete la carne dal sugo e sfilacciatela grossolanamente. Sfilacciate a mano anche le melanzane. Cuocete la pasta al dente e quando l’avrete scolata, prendete un grosso tegame alto, mettete sul fondo un po’ di sugo e un po’ d’olio e cominciate a fare degli strati, intervallando pasta, sugo, carne, melanzane, formaggio. Coprite e lasciate cuocere così per qualche minuto, mescolare sempre sul fuoco acceso, affinché non sarà ben amalgamato. Mettete nei piatti e guarnite col basilico rimanente.

