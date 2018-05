ricette tradizionali

Ricette tipiche siciliane: la pasta ''c'anciova''

La pasta ''c'anciova'' è forse l'alternativa alla più famosa pasta con le sarde.

La pasta “c’anciova” è forse l’alternativa alla più famosa pasta con le sarde. Secondo alcune fonti, l’invenzione di questo piatto viene attribuita a coloro che lasciavano la Sicilia per andare a lavorare nel Nord Italia, e poiché è un piatto che si prepara con prodotti di conserva, questi ne facevano provvista d’estate quando tornavano, per cucinarlo poi negli inverni lunghi e freddi. Forse anche per questo viene chiamata pasta a “Milanisa”.

Esiste però anche l’ipotesi secondo cui fosse la pasta dei braccianti e dei contadini, perché grazie alla trasportabilità degli ingredienti e al suo modo facile e veloce veniva preparata durante la pausa dal lavoro.

La “pasta c’anciova” va preparata usando i bucatini o il formato “margherita”.

Ingredienti

400 g di bucatini o margherita

mezza cipolla

uno spicchio d’aglio

8 acciughe salate

200 g estratto di pomodoro

100 g di pangrattato

una manciata di uva sultanina e pinoli

olio extra vergine d’oliva,

sale e pepe

Procedimento

Tritate finemente la cipolla e soffriggetela nell’olio. Appena appassita unire l’aglio e i filetti d’acciuga, precedentemente privati di spine e sciacquate. Continuate a soffriggere facendo sciogliere l’acciuga a fiamma bassa. Aggiungete l’estratto di pomodoro e un po’ di acqua calda e mescolate. Unite l’uva passa, tenuta per un po’ in acqua, e i pinoli. Aggiustate di pepe e lasciate cuocere per circa un quarto d’ora, fino a quando la salsa sarà abbastanza densa. Nel frattempo in una padella piccola mettete un po’ di olio e il pangrattato con sale e pepe e mettetela sul fuoco a fiamma bassa mescolando con un cucchiaio di legno fino a quando non raggiunge un colore ambrato. Cuocete la pasta e scolatela al dente, rimettetela nella pentola con parte della salsa e mescolatela. Distribuitela nei piatti e finite di condirla prima con la salsa rimasta e poi con una spolverata di pangrattato

