Ricette tipiche siciliane: la tunnina ca' cipuddata

La ''tunnina ca' cipuddata'' è un tipico secondo piatto siciliano.

La “tunnina ca’ cipuddata”, ovvero il tonno con cipolla in agrodolce, è un tipico secondo piatto siciliano, che va gustato anche freddo. Per la cipollata si possono usare qualsiasi varietà di cipolle, quelle bianche e dolci, quelle rosse o quelle dorate, il risultato non cambia molto. Il tonno è fresco se ha il colore vivo e l’odore gradevole, è molto ricco di proteine ed è mediamente grasso.

Ingredienti

4 fette di tonno fresco

4/5 cipolle bianche grosse

1/2 bicchiere d’aceto di vino

2 cucchiai di zucchero

olio extra vergine d’oliva

farina q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Lavate le fette di tonno e asciugatele. Infarinatele e friggetele in una padella con olio extra vergine d’oliva finché saranno cotte e ben dorate e trasferitele in una pirofila. Tagliate la cipolla a fette, bagnatela con un bicchiere d’acqua e fatela cuocere a fuoco lento fino a che non si asciughi, a questo punto aggiungete l’olio e fatela imbiondire. A quasi fine cottura aggiungete lo zucchero, un pizzico di sale, il pepe, l’aceto e continuate la cottura per altri 5 minuti. Prendete il tonno, mettetelo su di un piatto da portata e ricopritelo, fetta per fetta con la cipolla in agrodolce . E il piatto è pronto.

