Ricette tradizionali: le penne alla siciliana

Le penne alla siciliana sono un primo piatto semplice e veloce, ma anche molto gustoso, da preparare quando si ha poco tempo da dedicare alla cucina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2018 - 19:13:53 Letto 369 volte

Le penne alla siciliana sono un primo piatto semplice e veloce, ma anche molto gustoso, da preparare quando si ha poco tempo da dedicare alla cucina. Le penne alla siciliana sono una di quelle ricette tradizionali per le quali ognuno ha la propria variante. Gli ingredienti fondamentali di questo piatto sono sicuramente le melanzane rigorosamente fritte, la passata di pomodoro e la mozzarella.

Ingredienti

380g di penne

1 melanzana

200g di mozzarella

250g di passata di pomodoro

Olio d’oliva q.b.

1 spicchio d’aglio

Sale q.b.

Preparazione

Iniziare spuntando la melanzana, poi tagliatela nel senso della lunghezza e ricavate delle listarelle, che andrete a friggere in abbondate olio di semi. Nel frattempo preparate un sughetto: riscaldate un filo d’olio d’oliva in una pentola insieme a uno spicchio d’aglio e non appena è caldo aggiungete la passata di pomodoro e salate. Fate cuocere il sughetto una decina di minuti, poi quando le melanzane sono pronte, prendetele con una schiumarola e trasferitele nella pentola con il sugo. Mescolatele e fate insaporire il tutto. Cuocete anche le penne in abbondante acqua salata e scolatele al dente, tuffandole direttamente nella pentola con il sugo. Aggiungete la mozzarella tritata finemente e mescolate bene il tutto facendola sciogliere. Le vostre penne alla siciliana sono pronte per essere servite calde e fumanti!

