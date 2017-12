ricette

La zuppa di patate e baccalà è un piatto unico gustoso...

La zuppa di patate e baccalà è un piatto unico gustoso realizzato con cubetti di patate e bocconcini di filetto di baccalà al pomodoro. Perfetta se accompagnata da fette di pane casereccio, la zuppa di patate è facile e veloce da realizzare, a patto che il vostro baccalà sia già ammollato. Scegliete, se potete, il filetto di baccalà che è la parte più pregiata e priva di spine.

Ingredienti

filetto di baccalà già ammollato 1 kg

patate medie 10

pomodori pelati 250 g

olio di oliva 100 ml

cipolla una

prezzemolo fresco un ciuffo

acqua mezzo litro

sale q.b.

Procedimento

Fate soffriggere nell’olio per qualche istante la cipolla tritata. Unite i pomodori pelati e dopo 5 minuti anche le patate sbucciate e tagliate a cubetti non troppo piccoli. Quando cominceranno a sobbollire aggiungete l’acqua calda. Continuate la cottura delle patate per 10 minuti dopodiché aggiungete i pezzi di baccalà con tutta la pelle. Continuate la cottura ancora per 10 minuti senza mescolare, regolate di sale in base alla sapidità del baccalà e servite immediatamente in un piatto fondo con qualche mestolo di brodo.

Fonte: tgcom24

