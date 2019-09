Sagra

Sagra del Ficodindia di Roccapalumba anteprima a Sanlorenzo Mercato

Sabato 28 e domenica 29 settembre: anteprima sagra del Ficodindia di Roccapalumba.

Per il quarto anno consecutivo, in anteprima esclusiva il 28 e 29 settembre, fa tappa al Mercato la Sagra del Ficodindia di Roccapalumba.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Roccapalumba e l’Associazione Produttori per la Tutela del Ficodindia di Roccapalumba, si apre sabato alle 18 per proseguire domenica a partire dalle 12 per tutto il giorno. Per l’occasione, l’associazione presenta il nuovo bollino garanzia di qualità del ficodindia di Roccapalumba.

I fichidindia di Roccapalumba saranno disponibili in vendita, sia interi in cassetta (€ 5) che sbucciati in confezioni da otto (€ 3,20) o da tre (€ 1,20), oltre che divenire protagonisti del succo espresso che per l’occasione sarà venduto ad un prezzo speciale.

In attesa della sagra di Roccapalumba, che si terrà dal 18 al 20 ottobre, ci si potrà così confrontare direttamente con le aziende del territorio, scoprendo caratteristiche e proprietà di un prodotto unico e versatile.

Giunta alla ventesima edizione, la Sagra del Ficodindia a Roccapalumba è un appuntamento imperdibile dove il ficodindia trova applicazione non solo in cucina, con degustazioni e laboratori del gusto che riguardano tutte le portate, ma anche nell’arte, nel design, nell’ambito salutare, nella moda.

