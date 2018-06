tradizione culinaria

Secondo il New York Times la Sicilia è la regione italiana in cui si mangia meglio

Sono tanti i motivi per cui amare la Sicilia e tra questi c'è sicuramente la sua unica e straordinaria tradizione culinaria.

Sono tanti i motivi per cui amare la Sicilia e tra questi c’è sicuramente la sua unica e straordinaria tradizione culinaria. E se n’è reso conto anche il New York Times che ha raccontato in un “food-tour” di nove giorni quali sono le migliori specialità dell’Isola.

The Ultimate Italian Road Trip Through Sicily cioè “Il viaggio definitivo per l’Italia passa dalla Sicilia”, è il titolo dell’articolo scritto dalla giornalista Meredith Bethune, che ha percorso 400 miglia in auto: è stata a Cefalù, Menfi, Licata, Ragusa, Noto e Palermo per andare alla scoperta di una tradizione culinaria fortemente influenzata dalla storia. La Bethune ha degustato diverse pietanze che ha descritto minuziosamente: dal fritto misto e dagli spaghetti con i ricci degustati a Menfi passando al gelato assaporato a Licata, definito “the best marsala-flavored gelato in the world”, ovvero il miglior gelato al sapore di liquore marsala del mondo. A far guadagnare il primato all’Isola sono state prelibatezze come il cannolo, la caponata, la pasta alla Norma, lo street food e molto altro.

A Ragusa la Bethune ha assaggiato anche la scaccia, la tipica focaccia della provincia, mentre ha affermato di aver assaggiato la miglior cassata di tutta l’Isola a Noto. Il suo viaggio è terminato a Palermo, dov’è rimasta folgorata dal mercato di Ballarò e dai suoi colori, sapori e odori.

“I’m convinced it’s the best part of the country, at least culinarily speaking”, conclude la giornalista: “sono convinta che la Sicilia sia la parte migliore dell’Italia, almeno in senso culinario”. La Bethune ha definito la cucina siciliana unica e in grado di colpire con particolari mix di sapori, dallo speziato al dolce.

