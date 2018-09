Spaghetti al nero di seppie

Spaghetti al nero di seppie

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/09/2018 - 13:46:37 Letto 6445 volte

INGREDIENTI:

500 gr. di seppie fresche,

500 gr. di spaghetti,

vino bianco secco,

80 gr. di estratto di pomodoro,

prezzemolo,

aglio,

olio di oliva,

sale,

pepe in grani.

ESECUZIONE:

Pulire le seppie, privarle della testa e dei tentacoli; svuotare le sacche conservando le vescichette del nero. Staccare la pellicina che ricopre i molluschi, poi lavarli bene sotto l’acqua corrente e tagliarli a quadretti; dividere a pezzetti i tentacoli. In una casseruola far soffriggere due spicchi di aglio tritati; unire poi le seppie, prezzemolo tritato e una manciata di pepe. Mescolare e cuocere su fuoco moderatissimo per circa 45 minuti, quindi bagnare i molluschi con il vino bianco nel quale si sarà fatto sciogliere una cucchiaiata di estratto di pomodoro.

Proseguire la cottura a recipiente scoperto, quindi diluire il sugo con poca acqua calda e mantenerlo sul fuoco, questa volta incoperchiando, per una mezz’ora o fino a che il sugo non abbia raggiunto una giusta consistenza.

Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli, nel frattempo aggiungere alla salsa il nero delle vescichette, tutto o in parte, mescolando bene. Condire gli spaghetti con il sugo preparato, mescolare accuratamente affinché tutti se ne insaporiscano e servire subito.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!