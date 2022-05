Cronaca gastronomica

Spaghetti vegeteriani. Un piatto dietetico

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2022 - 14:39:09 Letto 2732 volte

DOSI PER 4 PERSONE:



252 G DI SPAGHETTI

1 PEPERONE VERDE

1 CAROTA

1 CUORE DI SEDANO

8 FOGLIE DI BASILICO

1 MAZZETTO DI PREZZEMOLO

1 SPICCHIO DI AGLIO

SALE

PEPE

OLIO DI OLIVA



PREPARAZIONE:



Pulite e tagliate finemente le verdure e in un'insalatiera conditele con sale, pepe e olio di oliva. Aggiungete uno spicchio d'aglio e lasciate insaporire per un'ora. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela e versatela nell'insalatiera. Girate bene e servite.

