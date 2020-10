Cronaca gastronomica

Spaghettoni, Pancetta, Tonno, Funghi, Prezzemolo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2020 - 12:20:43 Letto 6065 volte

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

500 gr di spaghettoni,

3 spicchi d’aglio,

80 gr di pancetta a dadini,

80 gr di tonno sott’olio,

250 gr di funghi,

olio di oliva,

prezzemolo,

parmigiano,

sale e pepe

ESECUZIONE:

In un tegame basso soffriggere nell’olio gli spicchi di aglio leggermente schiacciati insieme alla pancetta tagliata a dadini. Quando l’aglio comincia a dorare aggiungere il prezzemolo tritato e i funghi puliti e affettati. Lasciate cuocere il tutto per circa mezz’ora. Aggiungere il tonno sbriciolato, aggiustare di sale e pepe e lasciar cuocere per altri 10 minuti circa. Lessate la pasta al dente, versatela in una terrina, quindi conditela con il sugo preparato. Aggiungete a piacere il formaggio grattugiato. Innaffiate con un buon vino rosso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!