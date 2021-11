men¨ di Natale

Tante ricette per creare il tuo men¨ di Natale

Una lista di tanti piatti differenti, adatti a tutte le esigenze, da poter presentare in un men¨ di Natale vario e innovativo.

Il 25 di dicembre non esistono distanze geografiche o rancori che tengano: tutta la famiglia si riunisce per condividere una delle più importanti tradizioni cristiane di sempre: il pranzo di Natale.

E se per molte persone questo vuol dire presentarsi a casa di parenti e amici armati di doni e tanta allegria, per altri può risultare talvolta anche particolarmente stressante; in particolar modo per chi dovrà vedersela con i preparativi della casa, dalle pulizie agli addobbi e, specialmente, con il menù.

Se quest’anno tocca a te avere ospiti a casa, cercheremo di alleggerirti il più possibile i compiti natalizi offrendoti tante ricette per creare il tuo menù di Natale.

Idee per il menù di Natale

Quella che segue è una lista di tanti piatti differenti, adatti a tutte le esigenze, da poter presentare in un menù di Natale vario e innovativo.

Abbiamo racchiuso i piatti per categorie e partiremo, chiaramente, dagli antipasti per poi passare ai primi piatti, ai secondi, ai contorni e infine ai dolci.

Antipasti per il menù di natale

Gli antipasti sono il piatto con cui si apre il pranzo di Natale e, proprio per questo, sono determinanti per dare il via ad un banchetto come si deve. Per non fare torto a nessuno, e rendere felici tutti gli invitanti, è bene variare tra antipasti di mare e antipasti di terra.

Vediamo alcune opzioni per entrambe le specialità.

Mare

Sfogliatine ricotta e acciughe

Tartare di Salmone con salsa di soia o salsa teriyaki

Baccalà e cozze in pastella

Insalata di mare con crostini

Gamberoni ricoperti di sesamo e salsa agrodolce

Terra

Spiedini di prosciutto e mozzarelline

Tagliere di bresaola e parmigiano

Bignè salati con mousse al prosciutto cotto e formaggio

Crostini salsiccia e funghi

Mini quiche di radicchio e salsiccia

Primi piatti per il menù di Natale

Le portate preferite da sempre sono cannelloni, cappelletti in brodo, ragù o pasta con il pesce. Il concetto è quello di garantire sempre almeno due primi differenti per compiacere tutti gli ospiti.

Di seguito, di opzioni per i primi piatti di Natale, ne troverai ben cinque.

Tortellini zucca e salsiccia

Linguine alle vongole

Lasagna di funghi e besciamella

Spaghetti alla chitarra con ricotta e gamberoni

Riso venere e salmone

Secondi piatti per il menù di Natale

Il secondo piatto di Natale molte volte rischia di essere un'incognita, in quanto se le prime portate sono state gradite al punto di ripetere, si rischia di non avere più spazio per altro cibo. L'unico modo per garantire la buona riuscita dei secondi piatti è assicurarsi che siano irresistibili sotto ogni punto di vista.

Inoltre, renderli sfiziosi e leggeri è un ottimo modo per stuzzicare ancora l'appetito degli ospiti. Di seguito alcuni secondi leggeri e fantasiosi.

Spiedini di gambero al cumino

Agnello in umido

Pollo all’arancia

Brasato alla zucca

Capitone grigliato

Contorni

Per accompagnare i secondi piatti Natalizi, i contorni devono essere rigorosamente stagionali. Qui di seguito tre tipi di contorni stagionali da assecondare ai secondi sia di carne che di pesce.

Carciofi ripieni

Cavoletti di bruxelles

Verza cotta o cruda con vinagrette alla mostarda

Dolci

Il dolce ha il compito di concludere tutte le portate. Oltre ai classici - e buonissimi - panettone e pandoro, di seguito proponiamo alcune alternative da portare in tavola per concludere un ottimo pranzo di Natale.

Struffoli napoletani

Zuppa inglese

Cupcake natalizi

Zelten

Salame al cioccolato.

