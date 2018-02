Palermo-Ascoli 4-1

I rosanero ritrovano gioco e gol: con il 4-1 all'Ascoli Empoli e Frosinone pił vicine

I rosanero, nel gelo del Barbera ritrovano gioco e gol: il 4-1 inflitto all'Ascoli permette al Palermo di approfittare delle frenate di Empoli e Frosinone

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 27/02/2018 - 23:13:42

Nel gelo del Barbera ci pensa il Palermo a scaldare i cuori dei propri tifosi, tornando alla vittoria dopo un lungo periodo buio che aveva visto i siciliani conquistare un solo punto nelle ultime quattro partite. E’ grazie ad un secondo tempo stratosferico che i rosanero, in svantaggio di un gol all’intervallo contro l’Ascoli allenato dall’ex Cosmi, innescano il turbo ribaltando il risultato fino a dilagare con il punteggio di 4-1.

Sugli scudi Igor Coronado e Rispoli, veri trascinatori di una squadra apparsa come d’incanto trasformata rispetto alle ultime uscite, compresa la recente trasferta di Vercelli, in cui Nestorovski e compagni non erano riusciti ad inquadrare lo specchio della porta nel corso degli interi novanta minuti. E invece, contro i marchigiani, in questo turno infrasettimanale, i pericoli apportati verso la porta difesa da Lanni sono stati tanti, e anche se i quattro gol sono maturati tutti nella ripresa, il Palermo, già nel primo tempo, pur passando in svantaggio per opera di Tommaso Bianchi al 42°, aveva mostrato maggiore propensione al gioco offensivo.

La furia rosanero, che sorprende i bianconeri, si materializza nei primissimi minuti della ripresa; il cronometro non fa in tempo a portare a termine il primo minuto di gioco che giunge il pareggio di Rispoli, bravo a correggere sotto porta la conclusione di Dawidowicz servito da un ispirato Szyminski. L’1-1 regge una manciata di secondi, il tempo che basta a Coronado (2'st) per inventarsi un vantaggio da applausi, grazie ad un irresistibile slalom in area avversaria concluso con un gran destro sotto l’incrocio dei pali: 2-1 e Ascoli tramortito. La scena è tutta del Palermo, che (10'st) trova il tris con la doppietta (quinto gol in campionato) di Rispoli, grazie ad una volè su azione d’angolo che trafigge il costernato Lanni per il 3-1 che mette in ghiaccio la vittoria dei rosa.

Da quel momento in avanti, tranne una punizione centrale di Clarenza deviata in corner da Pomini, la partita per i padroni di casa scorre sul velluto, fino alla magia su punizione di Nestorovski (37 st), che da fermo va a togliere le ragnatele dal sette siglando il poker per la sua squadra (dodicesimo centro stagionale per il macedone). Al 40’ Tedino concede la standing ovation a Coronado, che esce per far posto a Moreo. Al fischio dell’arbitro vittoria e morale ritrovato, con il Palermo che rosicchia altri punti al duo di testa formato da Empoli e Frosinone, fermate sul pari rispettivamente da Avellino (che in casa dei toscani li raggiunge sull’1-1 al 90’) e Cremonese (con i grigiorossi che, avanti di due gol, vengono raggiunti nella ripresa dai ciociari). In vista della trasferta di Parma, la convalescenza del Palermo sembra essere a buon punto.

