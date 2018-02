Usain Bolt

Manchester United o Borussia Dortmund le principali indiziate a divenire il nuovo club dell’ex velocista giamaicano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2018 - 14:50:43 Letto 417 volte

“Prova a prendermi”: no, non è il sequel del film di Spielberg che vide Leonardo Di Caprio impersonare Frank, il falsificatore d’identità capace di fare ammattire l’ispettore Hanratty, magistralmente interpretato da Tom Hanks, bensì ciò che, durante una fuga sulla fascia di un campo di calcio, potrebbe dire Usain Bolt rivolto al suo marcatore diretto.

Uno scenario che, se qualche tempo fa, complici le dichiarazioni di amore nei confronti del soccer dichiarate dall’uomo più veloce del mondo -attuale campione olimpico dei 100 metri piani, dei 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri, specialità di cui detiene anche i primati mondiali, stabiliti ai Mondiali di Berlino 2009 nei 100 e 200 m, e ai Giochi olimpici di Londra 2012 (4×100 m). Di tutte e tre le specialità è inoltre stato più volte campione mondiale ed è l'unico atleta nella storia ad avere vinto la medaglia d'oro nei 100 m e nei 200 m in tre edizioni consecutive dei Giochi olimpici (2008, 2012 e 2016) -, poteva sembrare quantomeno fantasioso, oggi si appresta a divenire realtà: “ho firmato per una squadra di calcio – dichiara l’ex velocista -, e martedì alle 8 saprete chi si tratta”.

Inutile aggiungere che alla notizia, i bookmakers si siano letteralmente scatenati, pronti a scommettere su quale sarà il club con cui Bolt l firmerà il suo primo contratto da calciatore. Due gli storici e blasonati club europei in cima alla lista delle papabili: da una parte il Manchester United del quale Usain non ha mai nascosto di essere un fan sfegatato, dall’altra il Borussia Dortmund, compagine tedesca con cui è fissato un provino per marzo. Trovata pubblicitario o meno, una cosa è certa: dai video che circolano in rete, sembra proprio che al giamaicano, soprannominato Bolt- fulmine, le gambe non servano soltanto per bruciare gli avversari sul tartan della pista di atletica.

