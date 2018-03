Presentazione nuovo ds

Valoti: arrivo in una grande piazza. L'obiettivo rimane la promozione diretta

Tanta grinta messa a disposizione della squadra (d’altronde una delle motivazioni che ha indotto Zamparini a sostituire Fabio Lupo è proprio la mancanza di questa caratteristica) ma non solo: a seguire Aladino Valoti, nuovo ds del Palermo - sarà anche un mental coach: “E’ un collaboratore che ho avuto negli anni – dice l’ex centrocampista rosanero alla presentazione in conferenza stampa -, una figura professionale che reputo importante per tenere alta la concentrazione del collettivo e che sa stare al suo posto assicurando il massimo della professionalità. Ho anche avuto modo di parlare con Lupo e ho appreso del grande feeling che si era instaurato con la squadra. Personalmente arrivo tranquillo con l’intento di chiedere la massima disponibilità dei giocatori sotto l’aspetto fisico e motivazionale, ingredienti fondamentali per centrare l’obiettivo”.

Nel nuovo cammino che si appresta ad intraprendere, per Valoti è fondamentale “la vicinanza alla squadra. Ovunque sono stato ho sempre fatto capire ai calciatori di esserci in qualunque momento, penso che questo faccia la differenza. La squadra sta lavorando bene - prosegue Valoti - e l’ampia vittoria di martedì contro l’Ascoli lo dimostra, adesso dobbiamo focalizzare la nostra attenzione nel match del Tardini contro il temibile Parma”. Creare un gruppo il più professionale possibile è per Valoti un fattore di grande importanza: “reputo la presenza di un preparatore atletico del calibro di Bordon un valore aggiunto utile alla crescita del gruppo. Noi abbiamo l’obbligo di credere alla promozione diretta senza passare dai play off; abbiamo tutti gli elementi per potere centrare questo obiettivo”.

Passando all’allenatore Tedino, Valoti dichiara: “sarà molto importante riuscire a creare un buon feeling con lui; conosco bene la qualità del suo lavoro e il modo positivo in cui riesce a fare esprimere le sue squadra, avendolo incrociato spesso da avversario, mentre, per quanto riguarda il lavoro portato avanti in sede di mercato dal mio predecessore dico solo che è positivo, in quanto la squadra costruita è attrezzata per compiere il grande salto”.

E a proposito di dirigenti e ds aggiunge: “Non conosco Curkovic, magari avrò la possibilità di farlo in futuro. Nel mio caso è stato Di Marzio a contattarmi mettendomi al corrente dell’interessamento di Zamparini nei miei confronti. Non so cosa è stato fatto in estate anche perché ero in vacanza con la famiglia e avevo già firmato per il Sudtirol”. Palermo, una città che riesce a stregare chi ha la fortuna di lavorarci. “Un solo anno ho disputato da calciatore con la maglia rosanero, ma è bastato per farmi rendere conto di essere in una piazza diversa dalle altre, per bellezza e importanza. Ricordo di avere dato tutto in campo e di essere stato apprezzato più che in altre posti. Ero un giocatore normalissimo ma ho ricevuto tanti attesati di stima Quell’anno (la stagione 2001-2002) per me rappresenterà per sempre un ricordo indelebile. Giuseppe Riso? Non è assolutamente il mio agente ma quello di mio figlio (Mattia Valoti, che milita nel’Hellas Verona)".

