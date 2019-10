cronoscalata

21^ cronoscalata Termini Caccamo, in programma per questo weekend

Entra nel vivo la 21^ edizione della Termini-Caccamo: elenco iscritti, chiusura strade e premi.

Entrerà nel vivo oggi pomeriggio, con le verifiche amministrative e tecniche la 21^ cronoscalata Termini Caccamo, in programma per questo weekend. Il parco assistenza è in allestimento con i primi team giunti a Termini Imerese e si vedono già i primi bolidi.

Una gara di alto profilo, anche grazie alla qualità degli iscritti, e non finiscono le sorprese, perchè la Scuderia Caccamo Corse, presieduta da Salvatore Vinciguerra ha pensato anche a dei premi per i piloti. È stato istituito il 1° Trofeo della Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo che compie i 120 di fondazione al servizio delle comunità. Altro premio particolare, è il quello in memoria di Benny Rosolia, il compianto pilota di Castelvetrano che è stato campione europeo ed italiano della montagna. La Scuderia Erice Historic Car, ha messo in palio questo premio che sarà assegnato al driver più giovane che partecipa alla cronoscalata, con la vettura più antica. Dulcis in fundo. I premi offerti dal pilota Totò Riolo, due orologi della marca Mondial Watch della linea “Bolide” che andranno al primo assoluto delle moderne ed al pilota più veloce delle vetture storiche.

L’elenco delle iscrizioni pervenute, fa presagire una gara con spettacolo garantito, al via ci sarà per la prima volta il driver catanese Domenico Cubeda, più volte Campione Siciliano, che non ha mai preso parte alla Termini Caccamo ed è pronto ad onorare la manifestazione che merita giusta valorizzazione quanto il campionato che lo ha visto rientrare da vincitore alla Monti Iblei. Ed è proprio alla 21^ cronoscalata Termini Caccamo che verrà incoronato il Campione Siciliano Montagna, in una sfida tra tre piloti, tutti su Osella. Il favorito è Cubeda con la FA 30 ma Giovanni Cassibba con la PA 30 e il figlio Samuele con la Pa 21 Jrb 1.0 Suzuki, sono pronti a cogliere l’eventuale occasione. Tra le storiche, Totò Riolo proverà a bissare il successo ottenuto tra le moderne.

